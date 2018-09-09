Почему MamaRika перенесла дату свадьбы: неожиданное признание певицы

Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная как MamaRika, объяснила, почему она перенесла дату своей свадьбы.

Как известно, MamaRika обручилась еще в январе 2018 года. Избранником певицы стал актер и юморист Сергей Середа. Хотя со времени помолвки звездной пары прошло более 8 месяцев, однако свадебной церемонии еще не было.

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В программе "Светская жизнь" артистка объяснила, почему откладывает день свадьбы на потом.



"У нас сейчас много работы, мы переезжаем на новую квартиру, плюс у нас в планах покупка машины, а еще новые клипы. Я больше скажу, тут уже вопрос детей возникал. Сначала я хотела, то Сергей буксовал, теперь он хочет, я уже отнекиваюсь. То есть столько сейчас вопросов. Мы реально все переносим. И свадьба опять же так же", – пояснила MamaRika.



Певица также поделилась деталями своего переезда. По словам Анастасии Кочетовой, она с женихом Сергеем Средой сделали ярмарка для соседей. Артисты продали бытовую технику и одежду, не носят.

Кто такая MamaRika?

Украинская певица, которая в 19 лет дебютировала на проекте "Фабрика звезд-3". До этого звезда победила на "Американском шансе". Уже в 2010 году поклонники звезды слушали ее песни с псевдонимом Эрика, который впоследствии она сменила на MamaRika. За время вокальной карьеры Анастасия Кочетова выпустила два студийных альбома – "Папарацци" (2012) и "КАЧ" (2017). Что касается личной жизни, то в 2018 году артистка обручилась с юмористом Сергеем Середой.