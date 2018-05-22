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Почему маргарин в пищевых продуктах может привести к смерти: объяснение ВОЗ

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ВОЗ призывает уменьшить использование маргарина
ВОЗ призывает уменьшить использование маргарина / vseopeceni.cz

Всемирная организация здравоохранения призывает уменьшить использование трансжиров из продуктов питания. Ведь количество случаев смерти из-за потребления трансжиров резко возросло.

По словам медиков, ежегодно количество случаев смерти из-за потребления опасных жиров возрастает до 500 тысяч человек, передает "Страна здоровья".

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В связи с этим генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил целью на 2019 – 2023 годы устранения трансжиров из продуктов питания.

Основными источниками трансжиров являются соленые снеки, кондитерские изделия и листовая выпечка (трансжиры образуются при гидрогенизации ненасыщенных жиров в производстве маргарина).

Употребление большого количества трансжиров в пищу приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и повышенной смертности, ведь они серьезно увеличивают содержание холестерина низкой плотности в крови. Поэтому такой продукт как маргарин, следует устранить из продуктов питания, заменив его здоровыми альтернативами.

На сегодняшний день нормы строгого ограничения содержания трансжиров в продуктах действуют уже в Дании, Финляндии и Швейцарии.

 

 

Теги: Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Медицина ВОЗ
Источник: 24 Канал
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