Почему МАУ и SkyUp дают ваучеры, а не деньги за отмененные рейсы: ответ Криклия

Пандемия коронавируса в мире внесла свои коррективы во многие привычные аспекты нашей жизни. Не исключением являются и авиаперевозки. Из-за карантинных ограничений авиакомпании отменили рейсы. О том, почему МАУ и SkyUp не возвращают пассажирам отмененных рейсов деньги за билеты, а предлагают ваучеры – читайте дальше.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что подобную практику используют и иностранные авиакомпании. Об этом Криклий сообщил в интервью изданию ЛИГА.Бизнес.

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Он также отметил, что Госавиаслужба не вмешивается в хозяйственные и гражданско-правовые отношения авиакомпаний.

Пандемия трактуется не только украинскими компаниями, но и иностранными, как чрезвычайные обстоятельства, механизм переноса даты билета или ваучер украинские и иностранные авиакомпании сейчас предлагают как основной. И не потому, что авиакомпании хотят нажиться на пассажирах. Это форс-мажор мирового масштаба. Конечно, пассажиры имеют право обратиться в суд с исками о возврате денег,

– пояснил Криклий.

Министр инфраструктуры отметил, что некоторые авиакомпании в Украине продают билеты на период после карантина, исходя из сегодняшней даты его окончания – 11 мая. Однако очевидно, что даже после этой даты будут какие-то ограничения.

Посмотрим на ситуацию со стороны авиакомпаний. Полетов нет, нужно возвращать деньги пассажирам, фактически нет продаж на лето. Кассовый разрыв, возможно расходы на лизинг самолетов, зарплаты. Кредиты от банков для них закрыты, потому что нечего дать в залог. Какой выход – национализация, банкротство или есть третий вариант,

– заявил глава Министерства инфраструктуры.

Криклий добавил, что подразумевает МАУ и SkyUp. По его словам, в МАУ были большие убытки и долги были еще до кризиса.

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Он заверил, что сейчас Мининфраструктуры пытается как можно скорее реанимировать авиацию. Говорится о переориентации на внутреннее сообщение, а также рассматривают вариант изменения аэропортовых сборов.

Как карантин повлиял на авиацию: главное

По предварительным прогнозам, прибыль авиакомпаний из-за связанного с коронавирусом кризиса в 2020 году снизится на 55% или на 314 миллиардов долларов в сравнении с показателем 2019 года.

Чтобы смягчить финансовое влияние пандемии COVID-19, бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла ряд мер. Wizz Air увольняет каждого пятого работника и уменьшает зарплаты.

В авиакомпании МАУ приняли решение о перевозке грузов в салонах пассажирских самолетов. Для этого будут использовать Boeing 767 и Boeing 737.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пока не планируют возвращать деньги за билеты на рейсы, которые отменили из-за пандемии коронавируса. Зато в компании предложили две альтернативы – ваучеры или бесплатно перенести перелет.

Больше о том, как вернуть деньги за билеты – читайте в материале 24 канала.