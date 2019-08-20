Почему Медведчук и его прихвостни агитируют против рынка земли: ответ эксперта

На днях начали распространяться мифы о том, что россияне скупят украинскую землю и будут ее контролировать. Их распространяют одиозные политики. В частности, громче всех против рынка земли сейчас кричит сам Медведчук и его прихвостни, Рабинович и Бойко, то есть московская партия агитирует против рынка земли.

Такое мнение высказал финансовый аналитик Сергей Фурса в своем видеоблоге "Финансовая грамотность".

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Фурса отметил, что именно они распространяют мифы о том, что россияне хотят скупить гектары украинской земли.

Не говорит ли это о том, что как раз промосковские силы выступают против рынка земли? А значит Москва не только не думает о том, как бы ей скупить все украинские земли, но и о том, как бы помешать Украине запустить рынок земли. Почему? Потому что России нужна слабая Украина, а рынок земли сделает Украину сильнее,

– отмечает эксперт.

Он добавил, что согласно социологии, лишь 5% владельцев паев хотят продать свою землю.



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"Даже если бы всю эту землю скупили русские, что невозможно даже представить себе, что бы оно им дало? Правильный ответ – ничего. Они потратили бы на это пару миллиардов долларов и ничего не получили в результате. Ведь все равно главное – государство, которое все контролирует и если видит угрозу своей национальной безопасности – то запросто национализирует землю", – подытожил Фурса.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Финансовая грамотность" за 20 августа 2019 года:

Что известно о рынке земли в Украине?

Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.



Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.



Мораторий прекратит действие после принятия закона Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.