Почему Меган Маркл держала шляпку в руках на Уимблдоне

Герцогини Меган Маркл и Кейт Миддлтон посетили теннисный матч в рамках женского финала Уимблдона, в котором участвовала подруга Маркл Серена Уильямс.

Меган выбрала для теннисного турнира элегантный образ: белые свободные брюки, полосатую рубашку Ralph Lauren и элегантную шляпку Maison Michel.

Читайте также: Меган Маркл против Кейт Миддлтон: кому больше идет желтое платье

Однако головной убор герцогиня так и не надела. А все потому, что по этикету в VIP ложе Уимблдонского турнира нельзя надевать шляпу, чтобы не мешать зрителям, которые наблюдают за игрой. Маркл придерживалась этого правила и держала шляпку в руках на протяжении всего матча.

Меган Маркл соблюла правила этикета

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Все фото – Getty Images