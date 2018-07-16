Почему Меган Маркл держала шляпку в руках на Уимблдоне
Герцогини Меган Маркл и Кейт Миддлтон посетили теннисный матч в рамках женского финала Уимблдона, в котором участвовала подруга Маркл Серена Уильямс.
Меган выбрала для теннисного турнира элегантный образ: белые свободные брюки, полосатую рубашку Ralph Lauren и элегантную шляпку Maison Michel.
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Однако головной убор герцогиня так и не надела. А все потому, что по этикету в VIP ложе Уимблдонского турнира нельзя надевать шляпу, чтобы не мешать зрителям, которые наблюдают за игрой. Маркл придерживалась этого правила и держала шляпку в руках на протяжении всего матча.
Меган Маркл соблюла правила этикета
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Все фото – Getty Images
Источник: 24 Канал
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