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Почему Меган Маркл носит обувь на несколько размеров больше

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Почему Меган Маркл носит обувь на несколько размеров больше
Почему Меган Маркл носит обувь на несколько размеров больше / www.gettyimages.in

Герцогиня Сассекская уже несколько месяцев удивляет королевскую семью и своих поклонников модными выходками. В этот раз фэшн-эксперты обратили внимание на ее обувь.

Об этом пишут на The Daily Mail.

Дело в том, что даже во время ее первого официального выхода с принцем Гарри в день помолвки, на Меган заметили туфли немного большего размера, которые держались на ноге лишь с помощью шнуровки. Но с каждым разом новоиспеченную герцогиню можно увидеть только в обуви, которое на пару размеров больше ее стопу 38-го размера.

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Помолвка принца Гарри и Меган Маркл

Модный эксперт Харриот Дэйви объясняет это явление совсем привычным "лайхаком", которым часто пользуются звезды. По его мнению, Маркл специально покупает больше по размеру обувь, чтобы избежать отеков на ногах, волдырей и даже бурсита – воспаления слизистых сумок вокруг суставов.

В дни, когда Меган приходится много времени проводить на каблуках, такая обувь является прекрасным выходом из ситуации. А чтобы обувь на размер или на два больше не ниспадали с ног, она снова может использовать удобный лайфхак.

Суть его в том, чтобы наполнить лодочки туфель любой тканью или ватой. Как только почувствуете, что ногам в туфлях стало тесно, эти приложения можно вынуть,
– добавил эксперт Дэйви.

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К слову, Кейт Миддлтон тоже использует модные трюки, – для того, чтобы туфли не соскальзывали с ног, она носит колготы с липкими полосками на подошве.


Принц Гарри и Меган Маркл


Меган Маркл


Принц Гарри и Меган Маркл

Теги: Мода LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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