Почему Меган Маркл обязана ходить на каблуках: известна причина
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вынуждена пожертвовать своим комфортом и отказаться от удобной обуви на низком ходу. Главной причиной стал рост принца Гарри.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Отмечается, что большая разница в росте между партнерами создает дисбаланс на фотографиях.
Чаще всего невысокий человек, который стоит рядом с высоким, на снимках получается еще ниже, чем есть на самом деле. И кажется, что один партнер смотрит снизу вверх на другого,
– отмечает фотограф знаменитостей Гленн Граттон.
Принц Гарри и Меган Маркл
Он добавил, что герцогиня Сассекская вынуждена все время выбирать обувь на высоких каблуках, чтобы минимизировать разницу с мужем. Ее рост – 170 см, а принца Гарри – 186 см.
Меган Маркл
Заметим, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон также 16-сантиметровая разница в росте. При росте принца 191 см, рост герцогини Кембриджской составляет 175 см.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Интересно, что Меган Маркл ни разу не надевала туфли на танкетке, потому что королева Елизавета II ненавидит эту модель. Об этом знают все женщины в королевской семье, и ни одна из них не надевает такую обувь в присутствии королевы.