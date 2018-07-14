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Почему Меган Маркл обязана ходить на каблуках: известна причина

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / GettyImages

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вынуждена пожертвовать своим комфортом и отказаться от удобной обуви на низком ходу. Главной причиной стал рост принца Гарри.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Отмечается, что большая разница в росте между партнерами создает дисбаланс на фотографиях.

Чаще всего невысокий человек, который стоит рядом с высоким, на снимках получается еще ниже, чем есть на самом деле. И кажется, что один партнер смотрит снизу вверх на другого,
– отмечает фотограф знаменитостей Гленн Граттон.

меган маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Он добавил, что герцогиня Сассекская вынуждена все время выбирать обувь на высоких каблуках, чтобы минимизировать разницу с мужем. Ее рост – 170 см, а принца Гарри – 186 см.

меган маркл
Меган Маркл

Заметим, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон также 16-сантиметровая разница в росте. При росте принца 191 см, рост герцогини Кембриджской составляет 175 см.

кейт міддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Интересно, что Меган Маркл ни разу не надевала туфли на танкетке, потому что королева Елизавета II ненавидит эту модель. Об этом знают все женщины в королевской семье, и ни одна из них не надевает такую обувь в присутствии королевы.

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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