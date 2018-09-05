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Почему миллионы от расширения спортклуба Порошенко потратили на премии и фиктивные тендеры

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Почему миллионы от расширения спортклуба Порошенко потратили на премии и фиктивные тендеры
Почему миллионы от расширения спортклуба Порошенко потратили на премии и фиктивные тендеры / Bihus.info

Часть из 15 миллионов гривен, полученных двумя госпредприятиями за продажу недвижимости под расширение спортивного клуба "5 элемент", потратили на премии и фиктивные ремонтные тендеры.

Об этом говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Речь идет о госпредприятиях "ЛИАЦ" и "Диброва", которыми занимается Государственное агентство лесных ресурсов Украины. До недавнего времени оба ГП имели недвижимость на Рыбальском полуострове в Киеве, рядом со спортивным клубом "5 элемент", бенефициаром которого является Президент Петр Порошенко.

Нерухомість, яку хотів викупити спортивний клуб
Недвижимость, которую хотел выкупить спортивный клуб "5 элемент"

В конце 2016-го – начале 2017-го предприятия продали свои здания частной компании "Инбук", которая через несколько месяцев перепродала их фирме "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", что и руководит "5 элементом". Президентский спортклуб еще в 2016-м запланировал расширение. Для этого и необходимо было получить контроль над указанной недвижимостью и землей под ней.

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ГП "ЛИАЦ" за свою часть недвижимости получил более 10 миллионов гривен и сразу начал их тратить. Эти расходы в дальнейшем заинтересовали прокуратуру, которая начала расследование. Оказалось, что часть средств госпредприятие растратило на сомнительный ремонт прочей своей недвижимости.

Практически идентичные соглашения "ЛИАЦ" подписал с двумя частными фирмами, которые своих обязательств так и не выполнили. Обе компании имели одинакового директора, а после подписания соглашений с "ЛИАЦом" – сменили адреса регистрации и учредителей. Еще часть полученных средств, по данным прокуратуры, госпредприятие потратило на премии в размере 1000% своему руководству.

Обидві компанії після підписання угод з
Обе компании после подписания соглашений с "ЛИАЦом" – сменили учредителей

"Диброва" в течение последних нескольких лет фактически не вела никакой деятельности, накапливая налоговые и зарплатные долги. При этом, от продажи недвижимости предприятие должно получить почти 5 миллионов гривен. Сейчас ГП “Диброва” находится в процессе ликвидации и все еще имеет налоговый долг. На что госпредприятие потратило миллионы, его директор Клавдия Гребенюк не сообщила.

Частная компания "Инбук", которая первой приобрела здания обоих ГП, в один день, в мае 2017-го перепродала недвижимость спортклуба. В свое время эта фирма была связана с бывшим заместителем министра обороны, бизнес-партнером семьи министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и помощником нардепа от БПП Анатолия Матвиенко Вячеславом Кредисовым.

Помічником нардепа від БПП Анатолій Матвієнко В’ячеслав Кредісов
Помощник нардепа от БПП Анатолия Матвиенко Вячеслав Кредисов

После перепродажи приобретенной недвижимости "Инбук" сменил адрес регистрации на ныне несуществующую, у фирмы также сменились руководитель и владелец. Вероятно, компания просто выполняла роль посредника в этих сделках.

Больше о хищении миллионов от расширения президентского спортклуба – смотрите в полном выпуске программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Петр Порошенко Расследования Строительство
Источник: 24 канал
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