Почему миллионы от расширения спортклуба Порошенко потратили на премии и фиктивные тендеры

Часть из 15 миллионов гривен, полученных двумя госпредприятиями за продажу недвижимости под расширение спортивного клуба "5 элемент", потратили на премии и фиктивные ремонтные тендеры.

Об этом говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Речь идет о госпредприятиях "ЛИАЦ" и "Диброва", которыми занимается Государственное агентство лесных ресурсов Украины. До недавнего времени оба ГП имели недвижимость на Рыбальском полуострове в Киеве, рядом со спортивным клубом "5 элемент", бенефициаром которого является Президент Петр Порошенко.



Недвижимость, которую хотел выкупить спортивный клуб "5 элемент"

В конце 2016-го – начале 2017-го предприятия продали свои здания частной компании "Инбук", которая через несколько месяцев перепродала их фирме "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", что и руководит "5 элементом". Президентский спортклуб еще в 2016-м запланировал расширение. Для этого и необходимо было получить контроль над указанной недвижимостью и землей под ней.

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ГП "ЛИАЦ" за свою часть недвижимости получил более 10 миллионов гривен и сразу начал их тратить. Эти расходы в дальнейшем заинтересовали прокуратуру, которая начала расследование. Оказалось, что часть средств госпредприятие растратило на сомнительный ремонт прочей своей недвижимости.

Практически идентичные соглашения "ЛИАЦ" подписал с двумя частными фирмами, которые своих обязательств так и не выполнили. Обе компании имели одинакового директора, а после подписания соглашений с "ЛИАЦом" – сменили адреса регистрации и учредителей. Еще часть полученных средств, по данным прокуратуры, госпредприятие потратило на премии в размере 1000% своему руководству.



Обе компании после подписания соглашений с "ЛИАЦом" – сменили учредителей

"Диброва" в течение последних нескольких лет фактически не вела никакой деятельности, накапливая налоговые и зарплатные долги. При этом, от продажи недвижимости предприятие должно получить почти 5 миллионов гривен. Сейчас ГП “Диброва” находится в процессе ликвидации и все еще имеет налоговый долг. На что госпредприятие потратило миллионы, его директор Клавдия Гребенюк не сообщила.

Частная компания "Инбук", которая первой приобрела здания обоих ГП, в один день, в мае 2017-го перепродала недвижимость спортклуба. В свое время эта фирма была связана с бывшим заместителем министра обороны, бизнес-партнером семьи министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и помощником нардепа от БПП Анатолия Матвиенко Вячеславом Кредисовым.



Помощник нардепа от БПП Анатолия Матвиенко Вячеслав Кредисов

После перепродажи приобретенной недвижимости "Инбук" сменил адрес регистрации на ныне несуществующую, у фирмы также сменились руководитель и владелец. Вероятно, компания просто выполняла роль посредника в этих сделках.

Больше о хищении миллионов от расширения президентского спортклуба – смотрите в полном выпуске программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".