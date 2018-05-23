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Почему миру грозит эпидемия рака: ученые назвали причину

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Эпидемия рака
Эпидемия рака / Фото из открытых источников

На Земле не осталось ни одного известного вида, представители которого не болели бы онкозаболеваниями. К этому привела деятельность человечества.

Такое заявление сделали ученые Университета штата Аризона, говорится в журнале Nature Ecology & Evolution, передает Phys.org.

По их словам, человеческая деятельность способствует распространению онкологических заболеваний не только среди населения, но и среди животных, обитающих в естественной среде.

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Развитие злокачественных опухолей способствует накоплению пластика, химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения из ядерных установок и использование пестицидов.

Световое загрязнение сбивает суточные ритмы и провоцирует гормональные изменения, что также может увеличить риск заболевания смертельной болезнью.

К слову, исследователи из Университета Цинциннате в США нашли способ помочь иммунной системе бороться со злокачественными опухолями.

Теги: Здоровье исследования эпидемия Медицина Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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