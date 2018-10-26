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      Почему миссия ОБСЕ до сих пор не может признать российского присутствия на Донбассе

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      Российскую военную форму можно купить где угодно, и это не доказательство военного присутствия россиян – знакомая фраза. Такое во время аннексии Крыма Владимир Путин говорил о "зеленых человечках". И вот 26 октября мы снова услышали эту фразу, вот только уже не из уст президента страны-агрессора, а заместителя главы миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

      Колонны российской техники есть. Люди в военной форме с российскими шефронами есть. Но прямых доказательств российского вмешательства на Донбасс не увидели. Ведь российскую форму можно купить в любом военторге. Такое замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал изданию Foreign Policy.

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      "Интервью, опубликованное 25 октября в издании Foreign Policy, было неправильно трактованное и ввело в заблуждение. Между тем новая правильная версия уже обнародована", – впоследствии пояснил Хуг.

      На заявление резко отреагировали в Украине. ОБСЕ снова обвинили в подозрительной слепоте в пользу России.

      Стоит напомнить мистеру Хугу, что возглавляемая господином Апаканом и им миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российскую. Новейшую. Не советскую. Такую не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг,
      – написала в своем Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

      Карикатуры на миссионеров уже давно наполнили ленту украинского Facebook. Им приписывают недостатки зрения и сравнивают с котом Базилио из известного мультика, иронизируя над тем, как они выполняют свою официальную миссию – наблюдать.

      Работает она на Донбассе с марта 2014 года. Туда с началом войны ее отправила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по просьбе Украины, которая является ее членом. Сначала это было 100 иностранцев. Сейчас же в миссии, кроме украинцев, работает более 700 иностранных участников. Около половины – это из стран ЕС. Больше всего американцев. А россияне на третьем месте по количеству – их 39.

      Наблюдатели ездят прифронтовыми селами, собирают информацию со своих камер наблюдения, беспилотников и общаются с местными. Могут привозить к ним медиков и передавать гуманитарные грузы. Данные об обстрелах, пострадавших, разрушениях и движении техники публикуют в отчетах каждые две недели – на украинском, английском и российском языках. Слоган миссии – "Факты имеют значение".

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      Наблюдатели обнародовали факты о завозе российской техники под покровом ночи, участие российских десантников в боевых действиях. В сентябре публикация фотографий в отчетах ОБСЕ помогла расследователям Bellingcat обнаружить на Донбассе новейшие системы радиоэлектронной борьбы, которые использует только Россия.

      Представители миссии объясняют, что их цель – фиксировать и описывать увиденное, а не делать из этого выводы. Поэтому в их отчетах даже не могут называть людей в военной форме с российскими шевронами военными армии Российской Федерации.

      57 стран-участников ОБСЕ дают разрешение мониторинговой миссии устанавливать факты реальности. Миссия делает это, рассказывая, что ее члены увидели и услышали. Она не предоставляет доказательства и не проводит расследование. Но другие стороны могут использовать эти факты, так же могут игнорировать их или основывать на них свои доводы,
      – отметил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

      Однако, представители неоднократно дискредитировали себя заявлениями. В 2015-м наблюдатель Герберт Мейер-Баде из Нидерландов постил в Twitter антиукраинские фейки. В расстреле маршрутки с мирными жителями возле Волновахи обвинил украинцев и назвал это актом гражданской войны. Его уволили из рядов миссии благодаря заявлению волонтера Максима Манця.

      Кроме того, выяснили, что наблюдатели попадали в миссии просто с Минобороны России, как офицер Виктор Демин, который работал в Краматорске.

      В июле немецкий телеканал ARD обнародовал расследование о российских шпионах ФСБ среди российских членов миссии. В письмах руководства миссии нашли рассказы о том, как россияне проводили время с боевиками – пили, развлекались и зарабатывали деньги. Тогда министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что давно подозревает такие связи. Ведь после проезда патрулей именно с российскими наблюдателями за 20 минут начинаются обстрелы украинских позиций.

      Впрочем, считать ОБСЕ пророссийской не стоит, говорит военный эксперт. Тем более, что участники миссии часто лояльно относятся к Украине.

      Хуг не может выразить свою собственную позицию из-за политических интересов организации, которую он представляет. Для них признание того, что на Донбассе воюет российская армия означает, что им надо признавать агрессию и действовать в соответствии с соглашением об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и бороться с агерсором. Желание воевать с Россией у государств нет,
      – заметил военный эксперт, редактор издания Цензор.net Юрий Бутусов.

      Поэтому Юрий Бутусов предполагает, заместитель главы наблюдателей стал заложником политических игр между Европой и Россией.

      Теги: ОБСЕ Новости Украины
      Источник: 24 канал
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