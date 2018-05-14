Почему мэр райцентра на Львовщине объявил голодовку

Городской глава Золочева Игорь Гриньков, что на Львовщине, объявил о бессрочной акции голодовки как протест против самовольного строительства в центре города.

Об этом он сообщил в своей заметке на Facebook.

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В видеообращении он рассказал, что отныне его рабочий кабинет – на площади Вечевой в Золочеве, где осуществляется самовольное строительство, на которое не реагируют Госархстройинспекция и правоохранительные органы.

Объявляю о бессрочной акции голодовки против бездействия инспекции ГАСК, против бездействия правоохранительных органов. С сегодняшнего дня мое место здесь, на площади,

– сообщил мэр Золочева на своей странице.

Он также призвал жителей города приходить на площадь "с молотками и стучать в стены самостроя", чтобы этот стук услышали аж во Львове.

Если правоохранительная система не работает, то на сторону закона должна стать община,

– заявил Игорь Гриньков.

Стоит отметить, что в городе Золочев местный предприниматель Игорь Барткив отобрал у общины часть центральной площади города, на которой в 2004 году построил кинотеатр "Дружба", а теперь его достраивает. Поэтому городские власти пытаются вернуть площадь через суды.

Однако, 22 марта 2018 года Львовский апелляционный суд отменил градостроительные условия и ограничения застройщику. Горсовет Золочева обратился в Высший совет правосудия по проверке решений судей, которые позволили строительство на центральной площади города.