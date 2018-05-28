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Ольга Черненко

Почему мода в "ЛНР" не в моде?

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Мисс ЛНР 2017
Мисс ЛНР 2017 / i.ytimg.com/

По местному радио прозвучала информация: Пьер Карден продляет распродажу своей зимней мужской коллекции в ГУМе. Ну, что сказать...

Кроме банального, где Карден, и где и мы, "республика". И еще, на фоне тотальных комиссионок и сэкондов вокруг нас, сам Пьер Карден принял решение о продлении продажи своей зимней мужской коллекции в нашем ГУМе.

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Интересно, мсье Пьер хоть знает-то аббревиатуру "ЛНР"? Это так, риторический вопрос, и еще, какого года та зимняя коллекция, о которой говорили по радио? И снова это риторический вопрос.

Среди моих знакомых по моде не одевается … никто. Из тех знакомых и коллег, которые живут в "республике" рядом со мной. Кто-то одевается из довоенных запасов, кто-то из комиссионки и местных сэкондов и намного реже просто с рынка, покрывая самые насущные потребности в обуви или одежде по сезону.

То есть моды как таковой нет. Нет и настроений за ней следить. Это дает определенную свободу в выборе одежды. И будь то "военная" форма, которую принес кто-то со "службы", пользуясь случаем, или одежда из гуманитарки – главное, чтобы обувь не текла, одежда была более-менее по сезону и, пожалуй, все.

Да, у молодежи критерии чуть другие, чтобы одежда нравилась и шла, но и у них нет понятия моды или стиля. При таком довольно индифферентном отношении к одежде странно местное следование моде на маникюр и татуировки.

То есть барышня может быть одета, мягко говоря, странно, но непременно с маникюром за 300-500 рублей, который никак не гармонирует с ее общем стилем, а скорее разрывает шаблон. И именно маникюр – деталь благополучия его обладательницы. Маникюр выдаёт некую респектабельность и платежеспособность. Могут быть рваные башмаки не по сезону и мамина кофта, но непременно гель-лак. Разве это не странно?

Поэтому информация о Пьере Кардене кажется более чем странной. Кто носит брендовую одежду? "Министры" – нет. Вы присмотритесь пристальнее к нашим "министрам" и поймете, что даже они не клиенты мсье Пьера. Они держат марку, но стремятся не выделяться, дабы не прослыть коррупционерами, живущими не по средствам. Да и перед кем выгуливать такую одежду? Электорат воспримет её как красную тряпку, а коллеги будут завидовать. Самый стильный из "министров"-мужчин Сергей Цемкало, "министр" образования, носит костюмчик с отливом, выделяясь на фоне расхлябанного Заура Исмаилова, костюм которого напоминает растянутый спортивный костюм на большой женской попе. И сам Заур никак не выглядит голодным в своем росто-весовом диапазоне.

А замминистра связи Юрий Першиков и в пир, и в мир ходит в джинсах и свитере, которые одинаково хороши есть блины на Масленице и вещать со сцены крупного вуза. И мне искренне интересно, кто же те богачи, кто тайком носит костюмы Кардена? Мне это неизвестно. По крайней мере, среди моих знакомых предпринимателей-мужчин костюмы не носит никто – не те времена.

Работать на равнее с рабочими это извольте, а выгуливать наряды – смешно. Хвастать не перед кем, беречь – для чего? А чтобы носить каждый день нужно особое настроение или привычка. Но сейчас на первое нет сил, а второе – пережиток ушедшего в небытие прошлого.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе война Публикации Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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