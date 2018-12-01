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      Почему молодежь отказывается идти на выборы и какие последствия это будет иметь для Украины

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      Только третья часть украинской молодежи активно участвует в выборах. Согласно исследованию общественных организаций, большинство молодых людей даже не интересуется изменениями, которые происходят в стране.

      Перед президентскими выборами, весной 2019 года, Лана будет праздновать совершеннолетие. Но уже сейчас девушка говорит, что обязана принять участие в голосовании 31 марта.

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      По ее мнению, украинская молодежь должна ходить на выборы, ведь если они не будут этого делать, тогда будут ходить пожилые люди.

      Эти люди будут, как писал Жадан, "выбирать гречку, выбирать сахар". А выбирая гречку и сахар, мы видим, что происходит с нашей страной уже не первый год,
      – сказала студентка.

      Но таких активных молодых людей как Лана в Украине мало. По данным общественного движения "Честно", только треть украинской молодежи ходит на избирательные участки. Зато молодежь более активна во время акций протеста и революций.

      Например, студенты выходили на Революцию на граните в 1990 году, Оранжевую революцию 2004 года и стали движущей силой в 2013 году во время Революции Достоинства.

      Студенти під час Революції гідності

      Студенты во время Революции достоинства

      "Молодежь более активно приобщается к избирательным процессам после массовых протестных движений", – сказала координатор Гражданского движения "Честно" Александра Кузива.

      Когда в стране более или менее спокойно, то молодые люди сосредотачиваются на личной жизни и отдыхе.

      Они живут в определенной степени своей жизнью, учебой, определенными развлечениями. Выборы у них на третьем, даже на четвертом плане,
      – отметил политический эксперт Тарас Семенюк.

      Впрочем, молодежь могут заинтересовать новые лица в украинской политике. По мнению Александры Кузивой, молодые люди действительно склонны голосовать за тех, кто нравится лично. Так сейчас наиболее популярные кандидаты среди молодежи – это Вакарчук и Зеленский.

      Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський

      Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

      Однако проблема заключается в том, что молодежь не изучает программы кандидатов. Политический эксперт Тарас Семенюк отметил, что шоумены и комики – это хорошо, но в той стране, где демократия на всех уровнях, где нет войны.

      Во многом молодежь тяготеет к таким кандидатам из-за того, что политические партии не работают с молодым поколением. Их главный электорат – пенсионеры.

      Например, в европейских странах и США партии имеют так называемые "молодежные крылья", которые работают с молодежью, привлекают ее к политическим процессам в стране. А о важности участия в голосованиях в Соединенных Штатах даже поют песни. А известные актеры Леонардо ди Каприо и Брэд Питт записали видеообращение о том, почему важно голосовать.

      Леонардо Ді Капрію та Бред Пітт

      Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт

      В Украине с молодежью работают только общественные активисты. На платформе бесплатных онлайн курсов "Прометеус" открыли курс "Как выбирать, чтобы не жалеть", который объясняет, что такое выборы, и как не ошибиться с кандидатом.

      Впрочем, молодежь сама должна быть политически активной. Ибо чем меньше она интересуется политикой, тем меньше и политики интересуются молодежью. Поэтому и ее права остаются без внимания партий.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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