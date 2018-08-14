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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему молодежь выбирает Львов для учебы и работы

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Львов – среди лидеров Украины по результатам ВНО. Львовские школьники побеждают на международных олимпиадах, а студенты массово генерируют стартапы.

Львов – первый город в Украине, где в школах появились интерактивные доски. Сейчас мультиборд имеет каждая школа. Физика, химия, география и другие школьные уроки стали более интересными для детей.

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Ученики львовских школ завоевывают призовые места на международных олимпиадах. К примеру, юная изобретательница София Петришин выиграла бронзу на "Олимпиаде гениев" в США. Девушка собственноручно создала устройство, которое преобразует информацию в шрифт Брайля.

Софія Петришин
София Петришин

"Возникла идея сделать переводчик для незрячих. Устройство я разрабатываю так, чтобы оно было доступно для большинства людей и удобно для каждого", – пояснила изобретательница София Петришин.

Высокий уровень знаний львовские выпускники ежегодно демонстрируют на ВНО. Максимальное количество баллов по физике и математике набрал Назар Фортуна.

Уже второй год подряд действует программа поддержки одаренной молодежи. Ученики, которые победили в международных олимпиадах, имеют возможность получить премии в размере 10 тысяч гривен, те выпускники, которые получили по результатам ВНО 200 баллов, в этом году получают по 2 тысячи гривен премии, а только 400 – 10 тысяч премии,
– рассказала руководитель управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик.

Львов – это город студентов, ведь здесь получают знания свыше 120 тысяч человек. Львовские ВУЗы ежегодно возглавляют рейтинги самых престижных в Украине.

Для меня очень важным является развитие государственного и частного образования. Примером для нас является Украинский католический университет, который показывает невероятную динамику,
– отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

В прошлом году Украинский католический университет создал Центр Митрополита Андрея Шептицкого. Этот центр науки, образования и культуры открыт для каждого. Здесь работает большая и современная библиотека. В залах центра Шептицкого постоянно происходят разнообразные события: выставки, встречи, конференции и лекции.


Центр Митрополита Андрея Шептицкого

"Центр Шептицкого – это очень перспективно, я считаю, что здесь родится нечто такое, что будет определять лицо Львова в будущем", – отметил директор Львовского музея Ивана Франко Богдан Тихолоз.

 

#ЛюдиШептицького Про людей, яких ти можеш зустріти у Центрі️ ⠀ Мирко Лесюк (@myr.ko) - думає, що він блогер, Магістр Центру Шептицького та fashion-advisоr, але насправді він студент богословського факультету УКУ, менеджер зв’язків з громадськістю відділу рекрутингу УКУ, фотограф, співзасновник Вільний Простір та активний волонтер. ⠀ ️ Український католицький університет - це дуже хороша платформа для спілкування з крутими людьми, яких я б не зустрів, якби не вчився тут. Завжди надихаюсь такими людьми як Мирослав Маринович, Владика Борис Гудзяк та о.Богдан Прах - мені дуже подобається, як вони комунікують зі студентами, допомагають з проектами. А ще в УКУ ти завжди отримуєш фідбек від викладачів. Як казав один випускник ФБФ “УКУ - це фуршет можливостей”. ️ Центр Шептицького - то є велика суцільна теплиця. Я відчуваю себе хом’ячком, якого весь час підгодовують, і все що можна вже дали, навіть не знаю що ще можна очікувати. ️Мене можна зустріти де завгодно, але зазвичай це центр міста, або Вільний Простір. Є дуже багато закладів, які відвідую - це Port , Човен чи Tante Sophie. Попадаю в цей бермудський трикутник і вже не можу вийти. Ще у мене є секретне місце, але я його не розголошую, щоб туди не набігло купа людей. Якщо когось дуууже цікавить, то можу написати в приват ️ В Instagram слідкую за @iamgalla @sergeysuxov. Я й сам можу прокачати ваш Instagram - не зроблю вашу сторінку популярною, але дам вам інструменти для того, щоб ваша сторінка стала естетичною. ️ В Telegram - це зазвичай канали, пов’язані з маркетингом, переглядаю Територію твого розвитку, t.me/addmeto, t.me/awdee, telegram.me/villageua ️Facebook читаю менше, але заходжу на The Village Україна, The Guardian та Inspired ️Найкраща для мене книга - це “Маленький принц” Антуана Де-Сент Екзюпері. З останніх - це “Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього”, автор Юваль Ной Гарарі. Ну і читайте Шекспіра, бо це класика. ️Останнім часом я дуже підсів на класику, почав відвідувати Львівський органний зал, ходив на фестиваль LvivMozArt. Я великий фанат Coldplay, люблю слухати The Lumineers, Johnny Cash, Sufjan Stevens та Duft punk. Продовження в коментарях

Допис, поширений Центр Шептицького (@sheptytskycenter)

Львов создает центры развития для молодежи. В городе действуют стартап-инкубаторы. Один из них – Tech StartUp School. Здесь опытные менторы помогают молодежи воплощать идеи в реальность. Например, студент Александр создал программу дополненной реальности. Ее цель – сделать уроки астрономии более интерактивными.


Tech StartUp School

Город еще и активно преобразует библиотеки в медиатеки. Здесь можно не только почитать интересные книги, но и воспользоваться интернетом, посмотреть фильмы, посетить различные мероприятия.

Очень часто в Украине библиотеки являются книгохранилищем, куда неинтересно приходить и находиться. А инвестируя средства и реформируя библиотеки в медиатеке мы получаем новое пространство, из которого дети и взрослые не хотят выходить,
– мэр Львова.

Качественное образование и центры для развития молодежи – это приоритеты стратегии "Львов 2020" Андрея Садового и "Объединения "Самопомич". Успешная молодежь – успешная страна.

Теги: Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой Самопомич студенты Образование
Источник: 24 канал
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