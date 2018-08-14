Почему молодежь выбирает Львов для учебы и работы

Львов – среди лидеров Украины по результатам ВНО. Львовские школьники побеждают на международных олимпиадах, а студенты массово генерируют стартапы.

Львов – первый город в Украине, где в школах появились интерактивные доски. Сейчас мультиборд имеет каждая школа. Физика, химия, география и другие школьные уроки стали более интересными для детей.

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Ученики львовских школ завоевывают призовые места на международных олимпиадах. К примеру, юная изобретательница София Петришин выиграла бронзу на "Олимпиаде гениев" в США. Девушка собственноручно создала устройство, которое преобразует информацию в шрифт Брайля.



София Петришин

"Возникла идея сделать переводчик для незрячих. Устройство я разрабатываю так, чтобы оно было доступно для большинства людей и удобно для каждого", – пояснила изобретательница София Петришин.

Высокий уровень знаний львовские выпускники ежегодно демонстрируют на ВНО. Максимальное количество баллов по физике и математике набрал Назар Фортуна.

Уже второй год подряд действует программа поддержки одаренной молодежи. Ученики, которые победили в международных олимпиадах, имеют возможность получить премии в размере 10 тысяч гривен, те выпускники, которые получили по результатам ВНО 200 баллов, в этом году получают по 2 тысячи гривен премии, а только 400 – 10 тысяч премии,

– рассказала руководитель управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик.

Львов – это город студентов, ведь здесь получают знания свыше 120 тысяч человек. Львовские ВУЗы ежегодно возглавляют рейтинги самых престижных в Украине.

Для меня очень важным является развитие государственного и частного образования. Примером для нас является Украинский католический университет, который показывает невероятную динамику,

– отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

В прошлом году Украинский католический университет создал Центр Митрополита Андрея Шептицкого. Этот центр науки, образования и культуры открыт для каждого. Здесь работает большая и современная библиотека. В залах центра Шептицкого постоянно происходят разнообразные события: выставки, встречи, конференции и лекции.



Центр Митрополита Андрея Шептицкого

"Центр Шептицкого – это очень перспективно, я считаю, что здесь родится нечто такое, что будет определять лицо Львова в будущем", – отметил директор Львовского музея Ивана Франко Богдан Тихолоз.

Львов создает центры развития для молодежи. В городе действуют стартап-инкубаторы. Один из них – Tech StartUp School. Здесь опытные менторы помогают молодежи воплощать идеи в реальность. Например, студент Александр создал программу дополненной реальности. Ее цель – сделать уроки астрономии более интерактивными.



Tech StartUp School

Город еще и активно преобразует библиотеки в медиатеки. Здесь можно не только почитать интересные книги, но и воспользоваться интернетом, посмотреть фильмы, посетить различные мероприятия.

Очень часто в Украине библиотеки являются книгохранилищем, куда неинтересно приходить и находиться. А инвестируя средства и реформируя библиотеки в медиатеке мы получаем новое пространство, из которого дети и взрослые не хотят выходить,

– мэр Львова.

Качественное образование и центры для развития молодежи – это приоритеты стратегии "Львов 2020" Андрея Садового и "Объединения "Самопомич". Успешная молодежь – успешная страна.