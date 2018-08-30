Почему молодые семьи не спешат заводить детей

Более 50% финских родители не спешат заводить детей из-за хронической усталости. Что интересно, для большинства из них главной причиной усталости является серьезная нехватка сна.

Об этом рассказали ученые университета Юваскюля, передает в "Страна здоровья"

Они провели опрос среди более 1700 родителей несовершеннолетних детей в Финляндии.

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Также одной из причин не рожать детей является слишком большие ожидания общества и страх им не отвечать. Не менее важную роль играет недостаток поддержки от родственников.

Чтобы ответственность за воспитание детей ложилась не только на плечи матери, во многих странах Европы государство стимулирует родителей активнее участвовать в воспитании, в частности, мотивируя их брать декретный отпуск.

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