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Почему молодые семьи не спешат заводить детей

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Почему молодые семьи не заводят детей
Почему молодые семьи не заводят детей / urdu.pamirtimes.net

Более 50% финских родители не спешат заводить детей из-за хронической усталости. Что интересно, для большинства из них главной причиной усталости является серьезная нехватка сна.

Об этом рассказали ученые университета Юваскюля, передает в "Страна здоровья"

Они провели опрос среди более 1700 родителей несовершеннолетних детей в Финляндии.

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Также одной из причин не рожать детей является слишком большие ожидания общества и страх им не отвечать. Не менее важную роль играет недостаток поддержки от родственников.

Чтобы ответственность за воспитание детей ложилась не только на плечи матери, во многих странах Европы государство стимулирует родителей активнее участвовать в воспитании, в частности, мотивируя их брать декретный отпуск.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье социологическое исследование Дети Психология
Источник: 24 Канал
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