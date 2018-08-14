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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему мужчина может потерять интерес к женщине

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Почему мужчина может потерять интерес к женщине
Почему мужчина может потерять интерес к женщине / stm.net.ua

Психологи отмечают, что мужчины могут неожиданно покинуть женщину из-за совершенно простых и очевидных вещей.

Когда в отношениях с мужем вроде все ОК, но со временем он неожиданно уходит из вашей жизни, об этом могут свидетельствовать некоторые причины, передает Nashamama.

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Со слов психологов, одной из таких причин является желание женщины изменить мужчину. Также многие мужчины не любят, если женщина хочет с ними конкурировать и постоянно говорит, что сильная и независимая.

Женщина слишком много разговаривает – еще одна из причин, по которым представитель сильного пола может уйти от нее.

Также мужчинам не нравятся женщины, которые постоянно вспоминают прошлое и продолжают им жить.

Для кого-то переломным может стать такой факт, что женщина не понимает шуток мужа и часто жалуется на плохое самочувствие.

Ну и если женщина не интересна сама себе, не следит за собой – это тоже может стать причиной уйти.

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Мужчина может уйти от женщины, если она его настойчиво пытаться изменить

К слову, по мнению американских психологов, для хорошего самочувствия полезнее быть одиноким, чем терпеть последствия частых конфликтов в паре, которые в итоге приводят к ухудшению здоровья.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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