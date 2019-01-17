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      Почему мужчинам не нравятся презервативы: ответ ученых

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      Почему мужчинам не нравятся презервативы: ответ ученых
      Почему мужчинам не нравятся презервативы: ответ ученых / Unsplash

      Чем изобретение, которое защищает от болезней и нежелательной беременности, не понравилось мужчинам – не всем, но некоторым? Как оказалось, дело в размере.

      Об этом сообщает The New York Times.

      Длина стандартных презервативов – 17 сантиметров, однако в ходе научных исследований выяснилось, что среднестатистический пенис в состоянии возбуждения короче на 2,5 сантиметра.

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      Хербеник и ее коллеги опросили 1661 человека в Америке и выяснили, что длина эрегированного члена у 83% респондентов – 14-15 сантиметров.

      Это не аргумент для отказа от презервативов, настаивают медики. Отдельные производители выпускают до 60-ти размеров. И те, что продаются в любой аптеке, не так плохи: "это не туфли, которые ты носишь целый день", как отметил другой мужчина.

      Согласно недавнему опросу, женщин отталкивают мужчины, которые отказываются пользоваться презервативом. Самый серьезный страх мужчин и женщин – заболевания, передающиеся половым путем, на втором же месте – нежелательная беременность.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Мужское здоровье Секс Медицина
      Источник: 24 Канал
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