Почему мужчинам не нравятся презервативы: ответ ученых

Чем изобретение, которое защищает от болезней и нежелательной беременности, не понравилось мужчинам – не всем, но некоторым? Как оказалось, дело в размере.

Об этом сообщает The New York Times.

Длина стандартных презервативов – 17 сантиметров, однако в ходе научных исследований выяснилось, что среднестатистический пенис в состоянии возбуждения короче на 2,5 сантиметра.

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Хербеник и ее коллеги опросили 1661 человека в Америке и выяснили, что длина эрегированного члена у 83% респондентов – 14-15 сантиметров.

Это не аргумент для отказа от презервативов, настаивают медики. Отдельные производители выпускают до 60-ти размеров. И те, что продаются в любой аптеке, не так плохи: "это не туфли, которые ты носишь целый день", как отметил другой мужчина.

Согласно недавнему опросу, женщин отталкивают мужчины, которые отказываются пользоваться презервативом. Самый серьезный страх мужчин и женщин – заболевания, передающиеся половым путем, на втором же месте – нежелательная беременность.

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