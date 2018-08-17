Почему мужчинам необходимо есть говядину

Говядину необходимо употреблять мужчинам зрелого возраста, ведь из-за нехватки протеина начнет развиваться постепенная потеря мышечной массы или саркопения.

Об этом заявили ученый Стюарт Филипс и коллеги из Университета Макмастера в Канаде, передает Zhyvyaktyvno.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие мужчины, средний возраст которых составлял 59 лет.

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Саркопения является общим признаком старения, которое создает значительные факторы риска развития инвалидности в преклонном возрасте. Поэтому говядину мужчинам есть необходимо.

Как определили ученые, мужчинам зрелого возраста достаточно 170 г говядины, чтобы восстановить уровень протеинов мышц после физических упражнений.

Именно потребление такой порции мяса необходимо для стимуляции миофибриляра (синтеза протеинов мышц), которое не произойдет при меньшем количестве.

Что такое саркопения?

Это возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, что приводит к постепенной потере мышечной массы и силы.

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