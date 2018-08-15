Почему мужчинам стоит завести дома кота

Поглаживание кошек и их мурлыканье способствует снижению артериального давления и психологического напряжения благодаря эффекту снятия статического электричества.

Об этом рассказали исследователи из Эдинбурга, передает Мaximum.

Они проанализировали состояние здоровья более 10 тысяч человек в возрасте от 40 до 85 лет, которые имеют домашних животных. Результат оказался потрясающим – хозяева кошек на 18-20% реже страдают от инфарктов и инсультов, чем люди, у которых нет животных.

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Именно кошки положительно влияют на здоровье человека. Поглаживание животных способствует снижению артериального давления и психологического напряжения благодаря эффекту снятия статического электричества. А снятие напряжения, как известно, расслабляет сосуды и защищает от возникновения спазмов.

Среди британцев, доживших до 85 лет, более 70% всегда держали дома этих животных,

– отметили ученые.

Кошачье мурлыканье со звуковыми колебаниями частотой от 20 до 50 Герц влияет на центр удовольствия в головном мозге, стимулируя производство серотонина – "гормона радости".

Поэтому мурлыканье еще и стимулирует вегетативную нервную систему, поддерживает сосудистый тонус, снимает стресс и нормализует сердечный ритм. Также кошачье мурлыканье ускоряет лечение переломов костей и способствует лучшему восстановлению поврежденной мышечной ткани.

Особенно положительно коты влияют на здоровье мужчин, которые чаще становятся жертвами инфарктов и инсультов.

А вот беременным стоит держать кошек подальше – домашние питомцы могут заразить будущую маму болезнью, которая может серьезно повредит младенцу.

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