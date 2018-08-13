Почему мужчины остаются одинокими: 6 причин

Одиночество – распространенное состояние, ему подвергается каждый третий взрослый. Для мужчин это состояние является более опасным, чем для женщин.

Психологи собрали 6 причин, почему мужчины одиноки, пишет Ukrhealth.

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1. Внешний вид

Лысина или низкий рост для мужчины составляют проблему. И не зря, ведь при знакомстве женщины особое внимание обращают на внешность.

Внешний вид может стать причиной одиночества

2. Низкая самооценка и уверенность

Женщин мало привлекают неуверенные в себе мужчины. Тем более, нужно позволить людям думать, что вы о себе высокого мнения. Чтобы повысить самооценку, нужно скорректировать осанку, язык, походку и контакт глазами.

3. Недостаточное количество попыток

Мужчины часто делают малое количество попыток. А после их неудач ставят крест на себе. Стоит продолжать делать попытки завести отношения.

Мужчинам нужно стараться достигать цели

4. Незаинтересованность в долговременных отношениях

По мнению некоторых мужчин, семья – это не для них. Однако ее создание несет в себе немало преимуществ.

5. Неумение флиртовать

Сигналы, которые посылает женщина мужчине, остаются нераспознанными. Некоторые вообще ведут себя неуклюже на свиданиях, чем и отталкивают очаровательных представительниц.

Научитесь флиртовать с женщинами

6. Личность

Не всем мужчинам легко заводить новые знакомства. Экстравертам это дается легко, интровертам же нужно перебороть себя.

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