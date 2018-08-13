Почему мужчины остаются одинокими: 6 причин
Одиночество – распространенное состояние, ему подвергается каждый третий взрослый. Для мужчин это состояние является более опасным, чем для женщин.
Психологи собрали 6 причин, почему мужчины одиноки, пишет Ukrhealth.
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1. Внешний вид
Лысина или низкий рост для мужчины составляют проблему. И не зря, ведь при знакомстве женщины особое внимание обращают на внешность.
Внешний вид может стать причиной одиночества
2. Низкая самооценка и уверенность
Женщин мало привлекают неуверенные в себе мужчины. Тем более, нужно позволить людям думать, что вы о себе высокого мнения. Чтобы повысить самооценку, нужно скорректировать осанку, язык, походку и контакт глазами.
3. Недостаточное количество попыток
Мужчины часто делают малое количество попыток. А после их неудач ставят крест на себе. Стоит продолжать делать попытки завести отношения.
Мужчинам нужно стараться достигать цели
4. Незаинтересованность в долговременных отношениях
По мнению некоторых мужчин, семья – это не для них. Однако ее создание несет в себе немало преимуществ.
5. Неумение флиртовать
Сигналы, которые посылает женщина мужчине, остаются нераспознанными. Некоторые вообще ведут себя неуклюже на свиданиях, чем и отталкивают очаровательных представительниц.
Научитесь флиртовать с женщинами
6. Личность
Не всем мужчинам легко заводить новые знакомства. Экстравертам это дается легко, интровертам же нужно перебороть себя.
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