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Почему мужчины остаются одинокими: 6 причин

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Почему мужчины остаются одинокими
Почему мужчины остаются одинокими / Фото из свободных источников

Одиночество – распространенное состояние, ему подвергается каждый третий взрослый. Для мужчин это состояние является более опасным, чем для женщин.

Психологи собрали 6 причин, почему мужчины одиноки, пишет Ukrhealth.

Читайте также: 4 причины, по которым женщины не хотят замуж

1. Внешний вид

Лысина или низкий рост для мужчины составляют проблему. И не зря, ведь при знакомстве женщины особое внимание обращают на внешность.

Зовнішній вигляд може стати причиною самотності

Внешний вид может стать причиной одиночества

2. Низкая самооценка и уверенность

Женщин мало привлекают неуверенные в себе мужчины. Тем более, нужно позволить людям думать, что вы о себе высокого мнения. Чтобы повысить самооценку, нужно скорректировать осанку, язык, походку и контакт глазами.

3. Недостаточное количество попыток

Мужчины часто делают малое количество попыток. А после их неудач ставят крест на себе. Стоит продолжать делать попытки завести отношения.

Чоловікам потрібно намагатися досягати мети

Мужчинам нужно стараться достигать цели

4. Незаинтересованность в долговременных отношениях

По мнению некоторых мужчин, семья – это не для них. Однако ее создание несет в себе немало преимуществ.

5. Неумение флиртовать

Сигналы, которые посылает женщина мужчине, остаются нераспознанными. Некоторые вообще ведут себя неуклюже на свиданиях, чем и отталкивают очаровательных представительниц.

Навчіться фліртувати з жінками

Научитесь флиртовать с женщинами

6. Личность

Не всем мужчинам легко заводить новые знакомства. Экстравертам это дается легко, интровертам же нужно перебороть себя.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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