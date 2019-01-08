Почему мужчины "преувеличивают" симптомы гриппа и простуды
Существует утверждение, которое гласит, что мужчины преувеличивают симптомы простуды и иногда кажутся просто беспомощными.
Именно из-за этого близкие вынуждены ухаживать за ними, как за малыми детьми, пишет и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.
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Существует феномен, который объясняет такое поведение – "мужской грипп" или на английском "man flu". Это состояние, при котором мужчины сильно преувеличивают симптомы гриппа или простуды. В большинстве случаев они демонстрировали откровенную беспомощность. Для женщин это состояние имеет собственное название – обычная простуда.
Однако до сих пор нет репрезентативных исследований на эту тему. Супрун привела несколько результатов больших экспериментов ученых:
Почему мужчины склонны преувеличивать симптомы простуды или гриппа
1. Женщины могут иметь другую реакцию на вакцины, которые защищают от гриппа. У них было больше местных системных реакций и лучший иммунный ответ. Вероятная причина – тестостерон. Мужчины с высоким уровнем этого гормона, имели более низкий уровень антител.
2. У мужчин был больший риск госпитализации из-за гриппа, чем у женщин.
3. Другое исследование показывает, что мужчины больше умирают от гриппа, чем женщины, независимо от других болезней.
Ученые склоняются к тому, что разница в ощущении симптомов возникает из-за гормональных различий. Однако это необходимо подтвердить исследованиями.
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