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      Почему мужчины "преувеличивают" симптомы гриппа и простуды

      28 Читати новину українською
      Почему мужчины склонны преувеличивать симптомы простуды или гриппа
      Почему мужчины склонны преувеличивать симптомы простуды или гриппа / parents.com

      Существует утверждение, которое гласит, что мужчины преувеличивают симптомы простуды и иногда кажутся просто беспомощными.

      Именно из-за этого близкие вынуждены ухаживать за ними, как за малыми детьми, пишет и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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      Существует феномен, который объясняет такое поведение – "мужской грипп" или на английском "man flu". Это состояние, при котором мужчины сильно преувеличивают симптомы гриппа или простуды. В большинстве случаев они демонстрировали откровенную беспомощность. Для женщин это состояние имеет собственное название – обычная простуда.

       
      Врач Ульяна Супрун
      “Исследователи ищут научную основу этого феномена. Ведь некоторые болезни и состояния действительно отличаются у мужчин и женщин. К примеру, боль из-за ишемической болезни сердца мы ощущаем по-разному — мужчины, как правило, чувствуют классическую "ударную" боль в груди, а женщины чаще испытывают нетипичные симптомы, такие как тошнота или одышка. Так же может быть с простудой и гриппом”.

      Однако до сих пор нет репрезентативных исследований на эту тему. Супрун привела несколько результатов больших экспериментов ученых:

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      Почему мужчины склонны преувеличивать симптомы простуды или гриппа

      1. Женщины могут иметь другую реакцию на вакцины, которые защищают от гриппа. У них было больше местных системных реакций и лучший иммунный ответ. Вероятная причина – тестостерон. Мужчины с высоким уровнем этого гормона, имели более низкий уровень антител.

      2. У мужчин был больший риск госпитализации из-за гриппа, чем у женщин.

      3. Другое исследование показывает, что мужчины больше умирают от гриппа, чем женщины, независимо от других болезней.

      Ученые склоняются к тому, что разница в ощущении симптомов возникает из-за гормональных различий. Однако это необходимо подтвердить исследованиями.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Грипп в Украине Лечение
      Источник: 24 Канал
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