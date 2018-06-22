Почему мужчины живут меньше женщин: объяснения ученых

Исследователи из Швеции нашли подтверждение тому, почему организм женщины отличается высокой жизнестойкостью за организм мужчины.

Они установили, что, вопреки давним предположениям, Y-хромосома не ограничивается горсткой мужских задач, пишет Independent.

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Среди задач – указание частей мужского тела в развивающемся эмбрионе или пополнения запаса спермы у взрослого человека.

Новые данные свидетельствуют о том, что Y-хромосома участвует в наборе важнейших задач общего интереса у мужчин, таких как рост раковых клеток, сохранение артерий чистыми и блокировки нарастание амилоидных бляшек в мозгу.

Клетки тела начинают спонтанно отвергать копии Y-хромосомы, иногда быстро, иногда медленно. Этот акт хромосомного рассеивания, пожалуй, ставит под риск развития у мужчин болезни Альцгеймера, лейкемии и других расстройств.

Профессор Ларс Форсберг убеждена, что потеря Y-хромосомы с возрастом объясняет очень большую долю увеличения смертности среди мужчин по сравнению с женщинами. Такие мутации возникают в процессе деления соматических клеток и постепенно накапливаются до зрелого возраста. Именно у пожилых мужчин фиксируется потеря лейкоцитами хромосомы.

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