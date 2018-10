Почему мы переедаем в компании

Психология групп - была одной из моих любимых тем в университете. Вы спросите: как это связано с пищевым поведением и перееданием в частности? Ставьте лайк, сейчас расскажу. Человек социален. Группы оказывают на наше поведение огромное влияние, хотя мы далеко не всегда это осознаем. Мы чувствуем и ведём себя по-разному в зависимости от того, окружены другими людьми или нет. Замечали ли вы, что едите больше в компании, даже если уже наелись? Этому есть психологическое объяснение. Любая группа это микросистема. И если в группе (будь то семья или компания друзей) есть тенденция к перееданию или тяга к "мусорной" еде - это состояние определенной "гармонии" в системе. И если один из ее членов вдруг решит питаться правильно, группа воспринимает это как нарушение в системе. В свою очередь, на психологическом уровне мы часто боимся быть "белыми воронами", поэтому соглашаемся взять лишний кусочек (и не маленький!), хотя уже наелись. Многие мои пациенты признаются, что испытывают неловкость, когда в больших компаниях приходится отказываться от пищи, которую привыкли есть все. Но психологию групп можно направлять в положительное русло. Эту практику мы активно применяем на группах во время снижения веса. Хотите продолжения? Ставьте плюсики в комментариях. #ДокторГаврилов #DoctorGavrilov

