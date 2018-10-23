11:35
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Почему мы переедаем в компании

      36 Читати новину українською
      Почему мы переедаем в компании
      Почему мы переедаем в компании / nautilusplus.com

      Можно заметить, что люди в компаниях и в одиночку едят по-разному. К примеру, если вы в одиночестве удерживаетесь от употребления сладостей, то в кругу друзей вы употребляете их, иногда очень много.

      Врач-психолог Михаил Гаврилов объясняет, почему так происходит, говорится в сообщении в Instagram.

      Читайте также: Страдаете ли вы нездоровым влечением к здоровой пище: тест

      Человек является существом социальным, поэтому группы сильно влияют на его поведение, осознает он это или нет. Следовательно, этот человек по-другому ведет себя в окружении людьми и в одиночестве.

      Психолог объясняет, что любая группа это микросистема. И если в ней есть тенденция к перееданию, тяга к жареной пище, то это состояние определенной "гармонии" в системе.

      Чому ми переїдаємо у компанії

      Почему мы переедаем в компании

      Если один человек из группы начинает питаться правильно, то группа воспринимает это как нарушение в системе.

      На психологическом уровне человек просто боится стать белой вороной, поэтому и соглашается съесть лишний кусочек еды, даже несмотря на то, что он наелся.

      Врач отмечает, что людям просто неудобно отказываться от той еды, которую привыкли есть в группе.

      via GIPHY

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Психология групп - была одной из моих любимых тем в университете. Вы спросите: как это связано с пищевым поведением и перееданием в частности? Ставьте лайк, сейчас расскажу. Человек социален. Группы оказывают на наше поведение огромное влияние, хотя мы далеко не всегда это осознаем. Мы чувствуем и ведём себя по-разному в зависимости от того, окружены другими людьми или нет. Замечали ли вы, что едите больше в компании, даже если уже наелись? Этому есть психологическое объяснение. Любая группа это микросистема. И если в группе (будь то семья или компания друзей) есть тенденция к перееданию или тяга к "мусорной" еде - это состояние определенной "гармонии" в системе. И если один из ее членов вдруг решит питаться правильно, группа воспринимает это как нарушение в системе. В свою очередь, на психологическом уровне мы часто боимся быть "белыми воронами", поэтому соглашаемся взять лишний кусочек (и не маленький!), хотя уже наелись. Многие мои пациенты признаются, что испытывают неловкость, когда в больших компаниях приходится отказываться от пищи, которую привыкли есть все. Но психологию групп можно направлять в положительное русло. Эту практику мы активно применяем на группах во время снижения веса. Хотите продолжения? Ставьте плюсики в комментариях. #ДокторГаврилов #DoctorGavrilov

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

       
      Теги: LifeStyle Здоровье Психология Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Необычное ДТП в Черновцах: в аварию попал раритетный автомобиль
       26 июня 2016 , 10:10
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Наставник Коноплянки признался, что сказал в перерыве матча против Боруссии Ярмоленко, в котором Шальке чудом отыграл 4 гола
       26 ноября 2017 , 09:50
      Леванте сенсационно обыграл Барселону в сверхрезультативном матче, прервав ее беспроигрышную серию в чемпионате
       13 мая , 23:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук