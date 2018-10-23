Можно заметить, что люди в компаниях и в одиночку едят по-разному. К примеру, если вы в одиночестве удерживаетесь от употребления сладостей, то в кругу друзей вы употребляете их, иногда очень много.

Врач-психолог Михаил Гаврилов объясняет, почему так происходит, говорится в сообщении в Instagram.

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Человек является существом социальным, поэтому группы сильно влияют на его поведение, осознает он это или нет. Следовательно, этот человек по-другому ведет себя в окружении людьми и в одиночестве.

Психолог объясняет, что любая группа это микросистема. И если в ней есть тенденция к перееданию, тяга к жареной пище, то это состояние определенной "гармонии" в системе.

Почему мы переедаем в компании

Если один человек из группы начинает питаться правильно, то группа воспринимает это как нарушение в системе.

На психологическом уровне человек просто боится стать белой вороной, поэтому и соглашается съесть лишний кусочек еды, даже несмотря на то, что он наелся.

Врач отмечает, что людям просто неудобно отказываться от той еды, которую привыкли есть в группе.

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