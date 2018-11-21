Почему на Донбассе не было Евромайдана: меткий комментарий активиста

Донбасс поддерживал Революцию Достоинства, однако у митингующих там ничего не получилось, ведь на тот момент Россия уже несколько лет готовила оккупацию Донбасса и Крыма.

Об этом рассказал участник Евромайдана Мирослав Гай в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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По словам Гая, тогда в Донецке и Луганске революцию хотели поддержать сотни людей.

РФ планировала захват Крыма много лет. Каким образом вообще такие вещи происходят? Сначала надо подготовить почву. Подкупить чиновников, подкупить военных, которые не будут сопротивляться, создать некоммерческие организации, провести пропаганду среди населения, создать центры культурного обмена, проводить разведку, подготовить инфраструктуру. Это огромная работа,

– сказал он.

В то же время активист добавил, что в Донецке и Луганске спецслужбами России тоже проводилась такая же работа и продолжалась она годами.



Евромайдан в Донецке

"Все Пушилины, Захарченко, "Гиви" и "Моторолы" не могли появиться на пустом месте. Это же надо было этих уродов найти, подготовить, дать им возможности, создать продукцию. Откуда все эти флаги? Чашечки Гиркина с флагами "Новороссии" – это все надо было подготовить, – добавил Гай.

Как отметил участник Евромайдана, в других городах Украины они (сепаратистские силы – 24 канал) просто не успели подготовиться.

"Кроме того, они и в Донецкой области нормально не успели подготовиться, поэтому с Харьковом, Одессой и Мариуполем ничего не получилось", – подытожил он.

Напомним, 22 ноября украинцы отмечали годовщину Революции Достоинства. Правда, не обошлось и без волнений – в частности, в Киеве активисты разбили витрины в сгоревшем во время Евромайдан Дома профсоюзов, поскольку здесь открыли ресторан быстрого питания сети KFC.