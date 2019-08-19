Почему НАБУ не расследовало дело "Роттердам+", когда президентом был Порошенко: ответ Сытника

На вопрос журналистки, что мешало проводить расследование относительно "Роттердам+" до президентских выборов, когда государством руководил Петр Порошенко, Сытник заявил, что причиной является то, что это дело – сложное.

"Не совсем правильно говорить, что что-то мешало", – так на вопрос ответил руководитель Национального антикоррупционного бюро в интервью журналистке Кристине Бердинских в издании "Новое время".

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Сытник ответил, что формула "Роттердам+" имеет много составляющих, и обоснованность каждой они анализировали отдельно, а это отняло у детективов очень много времени.

Начиная, наверное, с конца 2018-го проблема заключалась в том, что обобщить эту работу могла только экспертиза, которая должна ответить на основной вопрос: понесли убытки из-за этой формулы, или нет? И сейчас наконец мы эту экспертизу получили. Ее провело экспертное подразделение СБУ,

– подчеркнул руководитель НАБУ.

По его словам, именно это и был последний пазл, которого не хватало, чтобы начать объявлять в этом деле первые подозрения. "Если бы экспертиза была раньше, может, и решение было бы раньше", – добавил он.

Как Порошенко причастен к делу "Роттердам+"

"Роттердам +" – это одно из самых знаковых антикоррупционных расследований, которое полностью разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко.

НКРЭКП была создана президентом Порошенко указом за 27 августа 2014 года, а ее главой был назначен 25-летний менеджер сети магазинов "Рошен" в России Дмитрий Вовк. В результате НКРЭКУ стало просто инструментом для вмешательства президента в управление энергорынком.

По данным следствия, определенные люди из группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКП, чтобы она включила в тариф на электроэнергию расходы, которых в действительности не было: расходы на доставку угля в Украину из портов Европы.

Что такое "Роттердам+"? Речь идет о введенной с 2016 года формуле формирования цены на уголь. Ее ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории. И чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Соответственно, в формулу "Роттердам+" заложена стоимость транспортировки угля в и из нидерландских портов.

В марте 2016 года НКРЭКП ввела "Роттердам+", в которой эти расходы прописаны. Как следствие – возросла стоимость всей электроэнергии на рынке, к тому же – выросла и стоимость товаров, производство которых связано с электричеством.

Следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".

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