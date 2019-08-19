20:13
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Почему НАБУ не расследовало дело "Роттердам+", когда президентом был Порошенко: ответ Сытника

      1352 Читати новину українською
      Почему НАБУ не расследовало дело "Роттердам+", когда президентом был Порошенко
      Почему НАБУ не расследовало дело "Роттердам+", когда президентом был Порошенко / Фото из открытых источников

      На вопрос журналистки, что мешало проводить расследование относительно "Роттердам+" до президентских выборов, когда государством руководил Петр Порошенко, Сытник заявил, что причиной является то, что это дело – сложное.

      "Не совсем правильно говорить, что что-то мешало", – так на вопрос ответил руководитель Национального антикоррупционного бюро в интервью журналистке Кристине Бердинских в издании "Новое время".

      Важно! Дело "Роттердам+": почему Порошенко может сесть за решетку

      Сытник ответил, что формула "Роттердам+" имеет много составляющих, и обоснованность каждой они анализировали отдельно, а это отняло у детективов очень много времени.

      Начиная, наверное, с конца 2018-го проблема заключалась в том, что обобщить эту работу могла только экспертиза, которая должна ответить на основной вопрос: понесли убытки из-за этой формулы, или нет? И сейчас наконец мы эту экспертизу получили. Ее провело экспертное подразделение СБУ,
      – подчеркнул руководитель НАБУ.

      По его словам, именно это и был последний пазл, которого не хватало, чтобы начать объявлять в этом деле первые подозрения. "Если бы экспертиза была раньше, может, и решение было бы раньше", – добавил он.

      Как Порошенко причастен к делу "Роттердам+"

      "Роттердам +" – это одно из самых знаковых антикоррупционных расследований, которое полностью разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко.

      НКРЭКП была создана президентом Порошенко указом за 27 августа 2014 года, а ее главой был назначен 25-летний менеджер сети магазинов "Рошен" в России Дмитрий Вовк. В результате НКРЭКУ стало просто инструментом для вмешательства президента в управление энергорынком.

      По данным следствия, определенные люди из группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКП, чтобы она включила в тариф на электроэнергию расходы, которых в действительности не было: расходы на доставку угля в Украину из портов Европы.

      Что такое "Роттердам+"? Речь идет о введенной с 2016 года формуле формирования цены на уголь. Ее ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории. И чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Соответственно, в формулу "Роттердам+" заложена стоимость транспортировки угля в и из нидерландских портов.

      В марте 2016 года НКРЭКП ввела "Роттердам+", в которой эти расходы прописаны. Как следствие – возросла стоимость всей электроэнергии на рынке, к тому же – выросла и стоимость товаров, производство которых связано с электричеством.

      Следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".

      Все новости о ходе расследования и фигурантах дела о "Роттердам+" – читайте в материалах 24 канала.

      blog_ava
      Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
      сегодня
      392391
      Теги: Новости Украины Новости политики Роттердам+ Деньги НАБУ Петр Порошенко Артем Сытник Расследования
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 19 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      сегодня , 20:07 Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      Антон Голобородько 23
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 389
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 248
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 574
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 43
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук