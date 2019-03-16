Почему "Нафтогаз" заслуживает на высокие зарплаты: объяснение эксперта

Правительство хочет разорвать сотрудничество с "Нафтогазом" по действующему контракту и создать новый. Одна из причин – высокие зарплаты и премии. Однако никто не вспомнил, что убирая рыночную зарплату для менеджмента, на место профессионалов преимущественно приходят коррупционеры.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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"Да, очень трудно объяснить учительнице, которая получает пару тысяч гривен, почему зарплата в 2 миллиона гривен является рыночной и справедливой. Но надо. Потому что иначе зарплата учительницы всегда будет мизерной. Потому что, пока вы не будете платить рыночный уровень для менеджмента, то никогда не будет денег для учителей и врачей. Пока государственной компанией руководят люди, которые не интересуются своим уровнем официального дохода, эта самая государственная компания покупает "Вышки Бойко", переплачивая сотни миллионов долларов", – подчеркнул эксперт.

Фурса объяснил: "Пока вы платите пару тысяч гривен менеджменту, то этот менеджмент проигрывает 11 миллиардов кубометров газа в Стокгольмском арбитраже. А выигрывает их Фирташ. Когда вы платите менеджменту не рыночную зарплату, он подписывает под вашим чутким руководством контракт с "Газпромом", который стоит стране десятки миллиардов долларов. Свою высокую зарплату Коболев (глава "Нафтогаза") окупил еще в первый год. На сотни лет вперед".

Мы все акционеры "Нафтогаза". И нам выгодно платить высокую зарплату менеджменту. Потому что такой менеджмент будет приносить компании прибыль. И мы лишь делимся ее частью. С менеджментом. Если же мы платим копейки, то на должность приходят либо идиоты (редко), либо коррупционеры (часто). И это стоит нам всем акционерам миллиарды долларов. Убытков,

– подчеркнул аналитик.

По его словам, соглашение с высокими зарплатами – очевидно выгодное. "Они могут себе позволить это только в том случае, если расскажут, как получая минимальные зарплаты (политики – 24 канал), умудряются жить в особняках и тратить миллионы. И отменять за это наказание. И если у них будет честный ответ, который они дадут публично, то может и менеджмент тоже согласится на низкие доходы, если же они позволяют жить так хорошо", – подытожил Фурса.

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Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 16 марта 2019