Почему насилие такое распространенное среди детей и что с этим делать: детский омбудсмен

В Украине 3 миллиона детей живут с одним из родителей, а каждая вторая семья расходится. Часто разводу предшествуют ссоры и даже насилие, свидетелями которых становятся дети. Часто потом они ретранслируют это на сверстников. О наказании для малолетних агрессоров в интервью 24 каналу рассказал Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Кто такой Николай Кулеба?​ Уполномоченный президента Украины по правам ребенка. Основал и возглавил благотворительную организацию "Открытое сердце", позже – международную благотворительную организацию "Служба спасения детей". Создал сеть благотворительных центров помощи беспризорным детям Киева. Открыл первый в Украине "Городской центр ребенка".

Читайте в первой части интервью с Николаем Кулебой:

из-за чего отечественные парламентарии отказались поддержать ратификацию Гаагской конвенции по усыновлению;

почему в Украине 3 миллиона детей живут в неполных семьях, а каждый пятый малыш рождается вне брака;

почему каждая вторая семья в Украине распадается.

Итак, Николай Николаевич, случай, когда вблизи столичного торгового цетра дети избили взрослого мужчину ради развлечения, шокировал многих. По вашему мнению, почему сегодняшние подростки такие агрессивные?

К сожалению, жестокость и насилие весьма распространены в детской среде. Это результат воспитания и ценностей, которые прививаются ребенку, или безответственное отношение к воспитанию со стороны родителей. Ребята, которые видят насилие или испытывают его на себе – ретранслируют его.

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Иногда, таким образом они самореализуются. Для них очень важно чувство принадлежности к группе, потому что они могут идти за ней. Они боятся потерять "друзей" и стать "изгоем". Если у детей нет досуга, благодаря которому они могут реализоваться, тогда они сами его ищут, и часто – деструктивно.



Родители должны уделять больше времени детям, чтобы те не попали в подозрительные компании

Какое наказание предусмотрено для малолетних агрессоров?

Нашим законодательством для несовершеннолетних предусмотрена уголовная и административная ответственность. К уголовной ответственности могут быть привлечены детей, которые до совершения преступления достигли 16 лет. Это так называемый общий возраст уголовной ответственности.

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Также закон предусматривает и пониженный возраст уголовной ответственности. Речь идет о детях в возрасте от 14 до 16 лет, которых могут привлечь к уголовной ответственности за такие преступления:

убийство;

изнасилование;

умышленное тяжкое телесное повреждение;

хулиганство и другие.

Безнаказанность порождает вседозволенность, поэтому, наказание за такие серьезные преступления должно быть. Хотя, только наказывая, мы проблему не решим, поэтому необходимо вводить программы по адвокации, которые уже давно и успешно работают в европейских странах.

Почему только 1% детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, просят о помощи у папы – в инфографике.