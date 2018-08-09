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Почему НБУ не может избавиться от украинской "дочки" "Сбербанка"

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"Сбербанк"
"Сбербанк" / 24 Канал

Белорусский "Паритетбанк" несколько раз изъявлял желание приобрести украинскую "дочку" "Сбербанка", однако НБУ отказывал потенциальному покупателю.

Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова объяснила, почему регулятор отказывает белорусском "Паритетбанку" в покупке украинского "Сбербанка".

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Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы уже один раз отказали заявителю, поскольку он не отвечал нашим требованиям ... Там был ряд пунктов, не только технических. Посмотрите на размер капитала и портфеля "Паритетбанка" и "Сбербанка" – это одно из несоответствий", – отметила Рожкова.

По ее словам, на сегодня в Нацбанке не видят ни одного потенциального покупателя для украинской дочки "Сбербанка".

Для международных институтов затруднена из-за санкций, а среди частных инвесторов я не видела таких, которые были бы в состоянии содержать такое финучреждение. Ведь это не маленький банк, и вопрос не только в том, чтобы его купить, но и в его дальнейшем развитии. А для этого необходимо и опыт, и капитал, и возможность этот капитал при необходимости внести. В общем, есть много "но",
– объяснила заместитель главы НБУ.

Теги: Новости Украины НБУ Банки
Источник: 24 Канал
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