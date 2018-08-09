Почему НБУ не может избавиться от украинской "дочки" "Сбербанка"

Белорусский "Паритетбанк" несколько раз изъявлял желание приобрести украинскую "дочку" "Сбербанка", однако НБУ отказывал потенциальному покупателю.

Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова объяснила, почему регулятор отказывает белорусском "Паритетбанку" в покупке украинского "Сбербанка".

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Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы уже один раз отказали заявителю, поскольку он не отвечал нашим требованиям ... Там был ряд пунктов, не только технических. Посмотрите на размер капитала и портфеля "Паритетбанка" и "Сбербанка" – это одно из несоответствий", – отметила Рожкова.

По ее словам, на сегодня в Нацбанке не видят ни одного потенциального покупателя для украинской дочки "Сбербанка".

Для международных институтов затруднена из-за санкций, а среди частных инвесторов я не видела таких, которые были бы в состоянии содержать такое финучреждение. Ведь это не маленький банк, и вопрос не только в том, чтобы его купить, но и в его дальнейшем развитии. А для этого необходимо и опыт, и капитал, и возможность этот капитал при необходимости внести. В общем, есть много "но",

– объяснила заместитель главы НБУ.