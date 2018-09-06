Почему не стоит выкладывать фото своих детей в соцсетях

Родители, которые выкладывают фото своих детей в соцсетях, подвергают их опасности. Фотографируя детей возле школы и указывая их имена под снимками, родители собственноручно помогают злоумышленникам.

Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

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Мне приятно видеть счастливые фото детей, которыми делятся родители в соцсетях. Однако, хочу подчеркнуть опасность такого, казалось бы, "невинного" увлечения,

– отметил детский омбудсмен.

По его словам, часто опрометчивые родители собственноручно подвергают детей опасности.

Кулеба посоветовал придерживаться простых правил, если все же хочется опубликовать фото собственного чада в соцсетях. Он подчеркнул, что не стоит фотографироваться возле школы, где видно ее название, а также не обозначать местонахождение и не указывать фамилию и имя ребенка.