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Почему не покупают iPhone X: результаты исследования

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Исследователи рассказали, почему люди не покупают iPhone X
Исследователи рассказали, почему люди не покупают iPhone X / 24 Канал

Исследователи Piper Jaffray узнали, почему люди не спешат менять старые модели iPhone на iPhone X. Недавно они провели опрос пользователей, которые решили не покупать последнюю модель.

Результаты нельзя назвать очень неожиданными – многие просто не готовы отдать за телефон больше тысячи долларов, рассказывает издание Phonearena.

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По данным исследователей, 31% владельцев iPhone не покупают iPhone X из-за высокой цены. 44% заявили, что их текущее устройство работает нормально, поэтому покупать новый смартфон не требуется. 8% респондентов признались, что их не устроил размер экрана последнего флагмана. Еще 17% нашли другую причину воздержаться от покупки. Опрос проводился среди 1500 владельцев iPhone.

Результаты исследования причин, почему люди не покупают iPhone X

Apple начала продавать iPhone X осенью прошлого года. В Украине устройство с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A11 Bionic и накопителем на 64 или 256 гигабайт можно приобрести за 35 тысяч и 37 тысяч гривен соответственно.

Инсайдеры обещают, что в этом году Apple выпустит новую модель для тех, кому последний флагман кажется слишком дорогим. Бюджетный iPhone 9 получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей и одинарную основную камеру.

Теги: LifeStyle iPhone смартфон Apple
Источник: 24 Канал
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