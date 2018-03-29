Почему не работает Telegram: Дуров назвал причину
29 марта в работе мессенджера Telegram случился масштабный сбой. Проблемы в работе соцсети подтвердил и ее основатель Павел Дуров. Он и объяснил причины масштабного сбоя.
По его словам, проблема возникла из-за сбоя в электропитании серверов.
Читайте также: Павел Дуров отреагировал на угрозы по блокированию Telegram
Дуров отметил, что компания работает над улучшением ситуации с доступом к мессенджеру, однако в этой ситуации от команды Telegram мало что зависит.
"Многое зависит от того, когда поставщик центров обработки данных наладит работу оборудования", – написал Дуров.
Напомним, ранее сообщалось, что проблемы с Telegram возникли у пользователей по всей Европе, в том числе и в Украине, а также на Ближнем Востоке и в России.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии