Почему не стоит бегать босиком: объяснение медиков
Такой вид физических нагрузок как бег босиком не всегда полезен для здоровья.
Об этом заявили эксперты из Университета Бригама Янга в США, передает Мport.
Они провели 10-дневное исследование, в котором приняли участие 36 спортсменов со значительным стажем в беге.
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Первая группа спортсменов бегала в минималистической обуви, которая позволяет имитировать бег босиком. Вторая группа бегала в кроссовках для бега. Начинали эксперимент с 1-2 километров, постоянно увеличивая дистацию.
В течение эксперимента медики ежедневно снимали все параметры физического состояния добровольцев.
Выяснилось, что те, кто бегал босиком, больше рискуют получить травмы костей, в частности, трещины и переломы.
Ученые добавляют, что такой стиль физических нагрузок как бег босиком подходит только для медленного темпа бега, без сильных и резких нагрузок на ступни.
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