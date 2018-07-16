Почему не стоит бегать босиком: объяснение медиков

Такой вид физических нагрузок как бег босиком не всегда полезен для здоровья.

Об этом заявили эксперты из Университета Бригама Янга в США, передает Мport.

Они провели 10-дневное исследование, в котором приняли участие 36 спортсменов со значительным стажем в беге.

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Первая группа спортсменов бегала в минималистической обуви, которая позволяет имитировать бег босиком. Вторая группа бегала в кроссовках для бега. Начинали эксперимент с 1-2 километров, постоянно увеличивая дистацию.

В течение эксперимента медики ежедневно снимали все параметры физического состояния добровольцев.

Выяснилось, что те, кто бегал босиком, больше рискуют получить травмы костей, в частности, трещины и переломы.

Ученые добавляют, что такой стиль физических нагрузок как бег босиком подходит только для медленного темпа бега, без сильных и резких нагрузок на ступни.

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