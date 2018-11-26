Почему не стоит давать детям жареную пищу: убедительные факты

Ребенок еще не имеет такой системы защиты от токсинов, как у взрослого. Поэтому жирная и жареная пища может серьезно отразиться на здоровье малыша.

1. Жареные блюда содержат много свободных радикалов, токсинов и канцерогенов, которые нарушают работу сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем, передает "Наша мама".

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Когда канцерогены накапливаются в теле, они могут вызвать развитие онкозаболеваний.

2. Жареные блюда является еще и очень жирными, что не дает нормально работать желудочно-кишечному тракту. Такая еда не просто тяжелая, она наносит серьезный вред здоровью.

3. Кроме того, во время жарки происходит кардинальное ухудшение состава продуктов – при такой обработке разрушаются белки и витамины, зато образуются новые соединения, которые могут навредить организму.

Жареная пища особенно вредна для детей

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