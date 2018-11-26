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      Почему не стоит давать детям жареную пищу: убедительные факты

      70 Читати новину українською
      Почему нельзя давать детям жареную пищу
      Почему нельзя давать детям жареную пищу / 4mama.ua

      Ребенок еще не имеет такой системы защиты от токсинов, как у взрослого. Поэтому жирная и жареная пища может серьезно отразиться на здоровье малыша.

      1. Жареные блюда содержат много свободных радикалов, токсинов и канцерогенов, которые нарушают работу сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем, передает "Наша мама".

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      Когда канцерогены накапливаются в теле, они могут вызвать развитие онкозаболеваний.

      2. Жареные блюда является еще и очень жирными, что не дает нормально работать желудочно-кишечному тракту. Такая еда не просто тяжелая, она наносит серьезный вред здоровью.

      3. Кроме того, во время жарки происходит кардинальное ухудшение состава продуктов – при такой обработке разрушаются белки и витамины, зато образуются новые соединения, которые могут навредить организму.

      Чому не можна давати дітям смажену їжу

      Жареная пища особенно вредна для детей

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровое питание Советы Дети Здоровье Детское питание Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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