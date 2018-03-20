Почему не стоит исключать сахар из рациона: советы диетолога

Часто приходится слышать, что стоит полностью исключить из своего рациона сахар, однако диетолог считает, что это может навредить здоровью.

Не так давно главным врагом здоровья называли жир, позже – соль, а сегодня им стал сахар. Диеты с заменой сахара подсластителями, такими как мед или сироп, набирают все большую популярность. В частности, блогеры и сторонники здорового образа жизни рекомендуют избегать употребления сахара, молочных продуктов и даже некоторых фруктов, включая бананы, пишет издание Independent.

Читайте также: Какие продукты больше всего вызывают зависимость: рейтинг

Сторонники этих диет отмечают, что потребление сахара может привести к ожирению и увеличить риск диабета 2-го типа, болезням сердца и некоторым видам рака. Несмотря на то, что чрезмерное потребление сахара действительно вреден для здоровья, диетологи отмечают, что полный отказ от сахара не принесет пользы для организма.

Австралийский диетолог Тара Леонг из университета Саншайн-Кост утверждает, что на самом деле полный отказ от сахара имеет больше негативных, чем позитивных последствий для здоровья человека.

По ее мнению, строгие ограничения в питании, включая полный отказ от сахара, могут привести к появлению страха потребления определенных продуктов и нездоровым отношениям с едой. В частности, новые исследования подтверждают, что появление в рационе человека запрещенных, недопустимых продуктов приводит к повышению уровня стресса и снижению эффективности диеты.

В частности, ученые установили, что в долгосрочной перспективе диета может привести к увеличению, а не снижению веса в будущем. Это связано с тем, что мозг интерпретирует диету и ограничения в питании, как голод, в результате чего организм накапливает жир, чтобы восполнить дефицит питательных веществ в будущем. Кроме того, организм расценивает диету как стресс и увеличивает выработку гормона кортизола, который также способствует накапливанию жира, особенно в области живота.

Еще одним негативным следствием такой диеты является повышение уровня тревоги, что в результате приводит к депрессии и орторексии – нервному расстройству приема пищи, которое характеризуется навязчивым стремлением к "здоровому и правильному питанию", что приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания. Некоторые эксперты считают, что это состояние является предвестником или формой расстройства пищевого поведения.

Читайте также: Какие продукты не стоит сочетать с кофе

Некоторые диеты с полным отказом от сахара ограничивают потребление фруктов и молочных продуктов без каких-либо научных доказательств пользы их исключения из рациона. По мнению диетологов, такие диеты также повышают риск развития орторексии и даже могут способствовать дефициту питательных веществ. Многие сторонники диет без сахара также избегают употребления молочных продуктов, таких как молоко, йогурт и сыр, из-за предположения, что они содержат сахар. Однако полный отказ от молочных продуктов может увеличить риск остеопороза, отмечает Тара Леонг.

"Как ни странно, сторонники диеты без сахара используют дорогие альтернативы подсластителей. Однако все они содержат такое же количество калорий, как и обычный сахар, и при этом не несут никакой дополнительной пользы для организма человека. Исключением являются лишь те случаи, когда сахар нельзя употреблять из-за определенной болезни", – объясняет эксперт.

Тара Леонг также добавляет, что последние исследования специалистов в области диетологии и питания доказали, что люди употребляют на 35 процентов больше пищи, если воспринимают ее как диетическую или "здоровую". Это также провоцирует увеличение лишнего веса в будущем, отмечает диетолог.

"Безусловно, некоторым людям нужно уменьшить количество потребления сахара, но совсем необязательно полностью отказываться от него, чтобы быть здоровым. Наслаждайтесь каждым кусочком вашего любимого шоколадного торта. Здоровье – это не просто размер нашей талии или ограничение "вредных" продуктов. Здоровье – это наше психологическое состояние и наши отношения с едой", – заключает исследовательница.