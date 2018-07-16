Почему не стоит экономить на отпусках и гнаться за высшим образованием: советы от экономиста

Вторая часть эксклюзивного интервью с консультантом Всемирного банка о работе и экономике труда в Украине.

Первую часть читайте здесь: Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка

Почему украинцы бедные? Как побороть бедность? Почему нельзя экономить на отпусках? Как правильно инвестировать в себя? Действительно ли всем украинцам требуется высшее образование?

Ответы на эти вопросы журналистам 24 канала дала доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец.



Купец: Человеческий капитал страны – это здоровые и образованные люди (фото – Facebook)

Чисто с экономической точки зрения рынок труда в Украине сейчас работает как рынок?

Как цивилизованный рынок, где действуют только рыночные силы – нет. Более-менее цивилизованно рынок труда выглядит в больших городах – в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. В таких городах большая конкуренция, люди являются более образованными, работает больше компаний в общем и компаний с иностранным капиталом или же со стабильными связями с иностранными бизнес-партнерами. Поэтому в этих городах больше зарубежной культуры, когда при принятии на работу предпочтение отдается не неформальным связям, а потому, какие продуктивные характеристики есть у кандидатов. При таких условиях есть предложение труда, есть спрос и есть какая-то более-менее рыночная равновесная зарплата, действуют законы рынка. Но в формальном секторе действие рыночных механизмов ограничивается из-за вмешательства государства, прежде всего, установление минимальной зарплаты и трудовое законодательство, регулирующие условия принятия на работу и увольнения и самого рабочего процесса.

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Если мы говорим о регулировании рынка труда путем трудового законодательства, либерализация уже давно актуальна. Поскольку действующий Кодекс законов о труде был принят в Советской Украине 1970 года, и несмотря на огромное количество изменений и поправок за 47.5 лет, он не соответствует современным рыночным условиям. С другой стороны, опросы работодателей показывают, что Кодекс законов о труде не является большим препятствием для развития бизнеса, потому что есть много схем, как его обойти. Что, кстати, тоже неправильно, так как тогда незащищенными выходят сами работники. Если же люди не видят должной защиты в формальном секторе, они идут работать в неформальный сектор. Там действуют уже совсем другие законы, и вопрос защиты работников вообще не стоит.

Защита работников – это тоже форма борьбы с бедностью?

Правильно. Единственное, что есть две формы защиты работника. Первая – это советская форма, которую у нас пытаются сохранить до сих пор. Она заключается в защите работника путем недопущения его увольнения, создаются различные препятствия для работодателя, чтобы человек был привязан к рабочему месту и мог работать, сколько он хочет. Альтернативный вариант, который сейчас активно популяризируется в Европе – не привязка человека к рабочему месту, а предоставление работнику защиты в широком смысле.

Если человек вдруг теряет работу (что вполне вероятно в условиях глобализации), он может обратиться в службу занятости, получать там не только помощь по безработице, которая будет покрывать расходы во время периода поиска работы, но и иметь возможность переподготовки или обновления профессиональных навыков, поддержки в организации собственного дела или в трудоустройстве на имеющиеся вакансии с достойным уровнем зарплаты. Тогда работник знает, что даже в случае потери предыдущего места работы он может достаточно быстро найти работу, возможно в другом секторе и на другой должности. В таком варианте защита немножко меняет форму – это защита человека на рынке труда в стране.



Купец: Инвестиции в свой человеческий капитал приносят дополнительные выгоды (фото – Facebook)

В прошлом году я делала исследование, которое показало, что у нас молодежь очень мобильна на рынке труда по сравнению со многими другими странами с переходной экономикой, она готова менять рабочие места, если что-то ее не удовлетворяет. Но люди старшего возраста, которые много лет работали на одном месте, часто не имеют даже навыков поиска работы, не знают как написать резюме, как искать работу, как вести себя на собеседовании, если их в конце концов туда приглашают. Они, возможно, имеют хорошие технические навыки, но не умеют искать работу и не обладают теми мягкими навыками, которые сейчас на рынке нужны. Поэтому работники старшего возраста часто остаются со своими работодателями, несмотря на задержки зарплаты, ее низкий уровень или плохие условия труда. А если они теряют работу, то имеют очень большой риск долговременной безработицы или работы в неформальном секторе.

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Из-за этого я усматриваю очень важную роль государства в вопросе обучения взрослого населения, причем нужно начинать с развития полезных "мягких" (социо-эмоциональных, некогнитивных) навыков. Обучение в течение жизни, эффективные меры активной политики занятости, а также справедливая система социальной защиты являются основными компонентами защиты работников на рынке труда в более широком, более современном, понимании.

Сейчас часто повторяют, что нужно делать инвестиции в себя. Что это означает?

Это означает образование, если человек осознает, что оно ему нужно. Речь идет не только о классическом образовании в учебных заведениях, но и о прохождении онлайн-курсов и посещении различных лекций, тренингов, курсов повышения квалификации и тому подобное. Здоровое и качественное питание, занятия спортом, активный отдых, получение качественных медицинских услуг, в целом поддержка собственного здоровья – это инвестиции в себя.

Здоровый и полный сил работник работает результативнее, чем нездоровый и уставший. Инвестиции в свой человеческий капитал потом приносят дополнительные выгоды в виде более высокой зарплаты и получения удовольствия от жизни.

Насколько украинцы осознают эту необходимость инвестировать в развитие людей?

Я делала соответствующие исследования относительно инвестиций работодателей в подготовку и повышение квалификации работников в Украине и трех кавказских странах. Работодатели понимают, что, чтобы иметь конкурентные преимущества на рынке, им нужно иметь хорошо подготовленных специалистов. Но маленькие компании, которые работают без инвестиций, инноваций и связей с иностранными компаниями, не инвестируют в развитие сотрудников, потому что они либо не имеют финансовых возможностей для повышения квалификации работников, либо не имеют потребности в постоянном развитии работников из-за устаревших методов работы и технологий. Крупные компании, которые являются инноваторами и активно развиваются, испытывают потребность в развитии их человеческого капитала и готовы в это вкладываться. При чем они вкладывают ресурсы не только в подготовку новых работников, но и предлагают какие-то тренинги внутри компании или за ее пределами работникам с опытом работы.

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Что же касается самих работников, они часто становятся жертвами патернализма, который остался еще со времен Советского Союза. Люди думают, что за их развитие должны отвечать работодатели, и работодатели, соответственно, должны за это платить. Но первые теории инвестиций в человеческий капитал, представленные в экономической литературе (начиная с Гэри Бекера), показывают, что работодателям это невыгодно.

Работники должны сами инвестировать в свое развитие, потому что они потом со своими улучшенными навыками могут перейти на другую работу. У нас такая традиция только сейчас начинает формироваться и является более распространенной среди молодежи, которая осознает, что о себе нужно думать самостоятельно и самому вкладывать в свое развитие. Большинство, увы, думает, что или работодатель им что-то должен, или государство.

Вопрос высшего образования. Не девальвировали ли украинские дипломы о высшем образовании за последние годы?

Значительно девальвировали. Чрезмерное количество учебных заведений, недостаточность средств в расчете на одного студента, преподаватели не всегда мотивированы, и поэтому качество образования получается довольно низким. С другой стороны, экономика развивается таким образом, что со стороны спроса тоже возникают проблемы. То есть нет достаточного количества рабочих мест, где нужны были бы люди с высшим образованием. Получается, что люди работают на должностях, где их образование им не нужно.



Доля занятых лиц с избыточным уровнем образования для рабочих мест по возрасту и уровню образования (%), 2004 и 2013 гг. (Из исследования Ольги Купец. Расчеты на основе данных ВОРС)

Я проводила исследования, и по разным методам и данным получается, что более 30% людей с дипломами о высшем образовании работают на должностях, где не требуется высшее образование, а среди когорты до 30 лет доля таких лиц доходит до 40%. Получается, что затраты на это образование, будь то из государственного бюджета, или из карманов родителей, были расходами в воздух, потому что люди не работают не то что не по специальности, а даже не по уровню образования.

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Следовательно, мы можем сделать вывод, что нужно менять отношение к высшему образованию?

Да. Нужно. Нужна профориентация. Требуется осознание, что не на всех рабочих местах требуется высшее образование. Сейчас, когда стали более жесткими условия приема в высшие учебные заведения, много молодежи отказывается от высшего образования. Они просто идут работать туда, где есть рабочие места. Есть девушки, которые становятся парикмахерами или мастерами маникюра, продавщицами или операторам колл-центров, парни идут работать на строительство или в промышленность – они заполняют ту нишу, которая свободна на рынке труда, зарабатывают деньги и даже не думают об учебе в вузах. Они проходят через систему профтехобразования и перед ними открывается большой спектр должностей.



Трудности, с которыми сталкиваются фирмы, во время найма работников (%). (Из исследования Ольги Купец. Расчеты на основе выборочного обследования фирм в Украине в рамках исследования STEP 2014 года)

То есть молодежь легче относится к вопросу отсутствия высшего образования?

Да. Главное, чтобы родители понимали, нужно ли им, чтобы у ребенка был просто диплом какого-то вуза, или нужно, чтобы ребенок был доволен, чтобы он хотел учиться и учился, и чтобы ребенок потом успешно работал, если не по специальности, то хотя бы в профессиональной группе, где диплом о высшем образовании действительно нужен.

Родители должны присматриваться к самим детям, а не реализовывать собственные амбиции. Нужно смотреть на то, чего ребенок хочет и что он может. Полезными в этом являются профориентационные тесты, например адаптированный к украинским реалиям тест на mycareer.org.ua. И нужно учитывать, что в украинской экономике, которая по технологическому развитию существенно отстает от развитых стран, есть стабильный спрос на рабочие специальности и специальности в сфере услуг, где не требуется высшее образование.

Наличие диплома о высшем образовании сейчас, к сожалению, не гарантирует наличие полезных навыков, работы, профессионального роста, личного развития или счастья. В наших реалиях – это часто просто бумажка (или пластиковая карточка).

Почему человеческий капитал – это важно?

Потому что человеческий капитал страны – это здоровые и образованные люди, которые могут работать с новыми технологиями и могут сами эти технологии разрабатывать и внедрять. Выигрывают на рынке те фирмы, на которых работают лучшие работники, лучше подготовленные и квалифицированные. Макроэкономические исследования показывают, что человеческий капитал является важнейшим фактором экономического роста. Люди продуцируют идеи и люди их внедряют, а от этого развивается экономика страны и увеличиваются доходы населения.

Возвращаясь к вопросу, украинцы – бедные, потому что дураки...

Если в масштабах страны говорить, то этот вопрос очень актуален. Я бы сказала, что дураки, потому что постоянно выбирают такую власть, которая не дает людям и бизнесу развиваться, а только дает обещания, которые противоречат основным законам экономики. От того рядовые украинцы остаются сравнительно бедными.

Чисто с экономической точки зрения: мы не настолько бедны, и не настолько глупы, как мы привыкли о себе думать. У нас есть колоссальный человеческий капитал с огромным потенциалом. Но мы очень проигрываем даже странам с меньшим человеческим капиталом, которые имеют лучшие условия его использования и приумножения. Нам нужно развиваться, менять отношение к самим себе и к своей стране.