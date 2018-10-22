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      Почему не стоит оценивать себя через внешность

      128 Читати новину українською
      Почему не стоит оценивать себя через внешность
      Почему не стоит оценивать себя через внешность / pagedesignpro.com

      Когда речь идет о восприятии человека, мысли, желания и чувства часто игнорируются. Вместо этого речь идет о восприятии сексуального характера, то есть тело другого человека воспринимается как предмет сексуального желания.

      Об этом пишет психолог Джулиана Брейнс в WOMO.

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      Американские ученые провели исследование с целью выяснить, как ежедневный опыт самовосприятия влияет на настроение. Они выдали группе студенток колледжа карманные компьютеры с опросами.

      Эксперимент показал что те, кто высоко оценивали свою внешность и базировали на ней свою самооценку, получили приток энергии, потому что чувствовали себя еще более привлекательными в те моменты, когда занимались самовосприятием.

      Чим небезпечне самосприйняття

      Чем опасно самовосприятие

      Но те участницы, которые не были удовлетворены собой, находились в подавленном состоянии, потому что в такие моменты чувствовали себя отталкивающими.

      Принятие себя может отвлекать от важных дел. К примеру, во время научной конференции, ваша цель – познакомиться с интересными людьми, узнать что-то новое. Зато вы думаете, обращают ли мужчины внимание на ваш интеллект или на платье/туфли/макияж.

      В более романтических отношениях самопринятия не позволит узнать о другом человеке.

      Психолог отмечает, что при неправильном понимании красоты самопринятия будет становиться бременем для человека. Все потому, что после 20 лет красота начинает увядать.

      Чому не варто оцінювати себе через зовнішність

      Почему не стоит оценивать себя через внешность

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Психология Здоровье
      Источник: 24 Канал
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