Когда речь идет о восприятии человека, мысли, желания и чувства часто игнорируются. Вместо этого речь идет о восприятии сексуального характера, то есть тело другого человека воспринимается как предмет сексуального желания.

Об этом пишет психолог Джулиана Брейнс в WOMO.

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Американские ученые провели исследование с целью выяснить, как ежедневный опыт самовосприятия влияет на настроение. Они выдали группе студенток колледжа карманные компьютеры с опросами.

Эксперимент показал что те, кто высоко оценивали свою внешность и базировали на ней свою самооценку, получили приток энергии, потому что чувствовали себя еще более привлекательными в те моменты, когда занимались самовосприятием.

Чем опасно самовосприятие

Но те участницы, которые не были удовлетворены собой, находились в подавленном состоянии, потому что в такие моменты чувствовали себя отталкивающими.

Принятие себя может отвлекать от важных дел. К примеру, во время научной конференции, ваша цель – познакомиться с интересными людьми, узнать что-то новое. Зато вы думаете, обращают ли мужчины внимание на ваш интеллект или на платье/туфли/макияж.

В более романтических отношениях самопринятия не позволит узнать о другом человеке.

Психолог отмечает, что при неправильном понимании красоты самопринятия будет становиться бременем для человека. Все потому, что после 20 лет красота начинает увядать.

Почему не стоит оценивать себя через внешность

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