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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему не стоит рожать в воде: объяснение медика

58 Читати новину українською
Почему не стоит рожать в воде
Почему не стоит рожать в воде / nashamama.com

По словам рожениц, рожать в воде легко и боль ощущается гораздо меньше. Но медики выступают против таких родов.

Акушеры и педиатры отмечают, что роды в воде не облегчают боль роженицы и не помогают малышу легче родиться, передает Nashamama.

Кроме того, такие роды несут большую опасность для ребенка и матери. Ведь зафиксированы случаи, когда роды в ванной заканчивались проблемами с легкими у малыша.

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Также во время такого рождения ребенок может подцепить инфекции, так же как и половые органы матери. Несмотря на физиологический рефлекс, благодаря которому ребенок не может наглотаться воды, не стоит забывать, что биологические механизмы не всегда срабатывают.

Чому не варто народжувати у воді

Особенно это касается недоношенных младенцев. Во время процесса рождения ребенок может заглотить вместе с водой фекальные массы и может подцепить инфекции дыхательных путей.

Но несмотря на предостережения врачи отмечают, что до начала родов некоторым женщинам стоит посидеть в бассейне, ведь это снижает боль и сокращает продолжительность родов. Но при первых схватках важно пересесть на специальное кресло для рожениц.

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Теги: Здоровье Инфекция Дети Медицина Советы Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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