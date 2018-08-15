Почему не стоит рожать в воде: объяснение медика

По словам рожениц, рожать в воде легко и боль ощущается гораздо меньше. Но медики выступают против таких родов.

Акушеры и педиатры отмечают, что роды в воде не облегчают боль роженицы и не помогают малышу легче родиться, передает Nashamama.

Кроме того, такие роды несут большую опасность для ребенка и матери. Ведь зафиксированы случаи, когда роды в ванной заканчивались проблемами с легкими у малыша.

Читайте также: В правительстве рассказали, из чего будет состоять "пакет малыша"

Также во время такого рождения ребенок может подцепить инфекции, так же как и половые органы матери. Несмотря на физиологический рефлекс, благодаря которому ребенок не может наглотаться воды, не стоит забывать, что биологические механизмы не всегда срабатывают.

Особенно это касается недоношенных младенцев. Во время процесса рождения ребенок может заглотить вместе с водой фекальные массы и может подцепить инфекции дыхательных путей.

Но несмотря на предостережения врачи отмечают, что до начала родов некоторым женщинам стоит посидеть в бассейне, ведь это снижает боль и сокращает продолжительность родов. Но при первых схватках важно пересесть на специальное кресло для рожениц.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.