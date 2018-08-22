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Почему не стоит заедать стресс едой: объяснения Супрун

63 Читати новину українською
Почему не стоит заедать стресс едой
Почему не стоит заедать стресс едой / hunimed.eu

Часто, когда человек испытывает стресс, он старается его заесть едой. И стоит помнить, что это лишь мгновенное облегчение, которое влечет за собой проблемы со здоровьем в будущем.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объясняет, что стресс – ответ организма на внезапные изменения вокруг.

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При длительном воздействии стресса страдают несколько систем организма. А также он негативно влияет на пищевые предпочтения.
Гормон стресса – кортизол – вместе с высоким уровнем инсулина повышает желание съесть сладкую или жирную пищу. Во время употребления сладостей мозг получает удовольствие.

via GIPHY

Из-за замкнутого круга у человека увеличиваются риски появления избыточного веса. Стресс влечет за собой и другие опасные привычки: большое количество кофе, алкоголя и курения, что якобы помогут успокоиться.

К тому же, мужчины и женщины по-разному борются со стрессом. Женщины склонны заедать стресс, а мужчины больше курят и употребляют алкоголь. В сочетании с гормональным дисбалансом чрезмерное количество вредной пищи, может навредить здоровью.

via GIPHY

Чтобы побороть стресс, нужно полноценно питаться, хорошо высыпаться, заниматься физическими упражнениями и общаться с близкими.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Ожирение Стресс Ульяна Супрун Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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