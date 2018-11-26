Почему не удалось отбить атаку РФ с неба или иным путем: главы МИД и ВМС Украины дали объяснения

Командование Военно-Морских сил Украины совместно с Министерством иностранных дел рассказали журналистам актуальную информацию об украинских моряках и встрече с послами разных стран.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Перед брифингом главы МИД Павел Климкин и командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко встретились с послами разных стран, где представили все доказательства спланированной агрессии РФ. Однако многие фото- и видеодоказательства остались на телефонах захваченных моряков, которые у них отобрали.

На брифинге подтвердили информацию, что в плену находятся 23 моряка, трое из них – в больнице (один офицер и два контрактника). Также главы отметили, что после аннексии Крыма на территории оккупированного полуострова за это время появилось очень много военной техники. Именно поэтому отбить атаку РФ с неба или любым другим путем было невозможно. Как отметил Павел Кликин, вчера, 25 ноября, этот вопрос обсуждался в режиме реального времени, и, к сожалению, они не смогли принять никаких мер.

Относительно того, как украинские корабли пересекали Керченский пролив, когда наши корабли выходили в открытое море, также командующий ВМС заявил, что украинские моряки не провоцировали ситуацию, а наоборот заранее предупредили о пересечении Керченского пролива и попросили место для якорной стоянки.

Видео о событиях в Азовском море

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада на внеочередном заседании по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения, решение будет объявлено после 16:00.