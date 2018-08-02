Почему негативные мысли утром опасные

Очень важно, чтобы начало дня начиналось позитивно, а не в состоянии психологического напряжения. Негативное эмоциональное состояние утром может иметь такие же последствия в течение дня.

Об этом рассказали специалисты Центра здорового старения штата Пенсильвания, сообщает PsychCentral.

Они следили за группой добровольцев, в каком настроении они начинали свой день. Выяснилось, что если проснувшись, человек чувствует дискомфорт от мыслей о новом тяжелом дне – это плохо отражается на его мышлении.

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Из-за ощущения напряжения утром их рабочая память, ответственная за способность к обучению и запоминанию новой информации, показывала более низкие результаты в этот день.

Предсказание стрессового эффекта существенно влияет на рабочую память, независимо от реальных стрессовых событий,

– объяснили ученые.



Негативные мысли утром плохо влияют на рабочую память в течение дня

Снижение активности функционала рабочей памяти ведет к ошибкам, ведь возникают проблемы с концентрацией. Особенно это опасно для людей пожилого возраста из-за когнитивного спада (снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций).

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