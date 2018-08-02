09:26
2 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, 1 августа
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, 1 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ

Почему негативные мысли утром опасные

60 Читати новину українською
Негативные мысли утром опасные
Негативные мысли утром опасные / Фото из открытых источников

Очень важно, чтобы начало дня начиналось позитивно, а не в состоянии психологического напряжения. Негативное эмоциональное состояние утром может иметь такие же последствия в течение дня.

Об этом рассказали специалисты Центра здорового старения штата Пенсильвания, сообщает PsychCentral.

Они следили за группой добровольцев, в каком настроении они начинали свой день. Выяснилось, что если проснувшись, человек чувствует дискомфорт от мыслей о новом тяжелом дне – это плохо отражается на его мышлении.

Читайте также: 10 причин, почему вы проснулись в плохом настроении

Из-за ощущения напряжения утром их рабочая память, ответственная за способность к обучению и запоминанию новой информации, показывала более низкие результаты в этот день.

Предсказание стрессового эффекта существенно влияет на рабочую память, независимо от реальных стрессовых событий,
– объяснили ученые.

Негативні думки вранці небезпечні
Негативные мысли утром плохо влияют на рабочую память в течение дня

Снижение активности функционала рабочей памяти ведет к ошибкам, ведь возникают проблемы с концентрацией. Особенно это опасно для людей пожилого возраста из-за когнитивного спада (снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций).

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Стресс Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук