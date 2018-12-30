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      Почему некоторые люди быстрее подхватывают простуду: ответ ученых

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      Почему люди чаще болеют простудой
      Почему люди чаще болеют простудой / grid.mk

      Наличие в теле риновируса еще не означает, что разовьется полноценное заболевание. Йельский университет выяснил: риск болезни особенно повышен у курильщиков (комбинированное воздействие токсинов в дыме и вирусов нарушает защитную систему в носовой полости).

      Об этом сообщает The Daily Mail.

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      Ученые проанализировали клетки легких и носовой полости группы добровольцев. Эти клетки подвергли воздействию вируса, чтобы исследовать первую линию защиты против вирусной инфекции. Оказалось, оба типа клеток реагировали на вирус. Наблюдался не только противовирусный ответ, но и окислительная реакция (защита против табака и пыльцы).

      via GIPHY

      Однако эти защитные реакции не действовали одновременно. То есть включалась либо одна, либо другая система. В целом клетки лучше справляются с вирусной атакой, чем с дымом. Но когда клетки подвергали воздействию сигаретного дыма, а затем риновируса, защита против вируса ослабевала.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье
      Источник: 24 Канал
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