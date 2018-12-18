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      Почему некоторые женщины не получают удовлетворения от интимной близости: объяснение врача

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      Почему некоторые женщины не получают удовлетворения от интимной близости: объяснение врача

      Неудовлетворение половой жизнью является огромной проблемой, которая может разрушить отношения и семьи, поэтому партнеры должны постоянно искать причины этих проблем и пути их решения.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      По ее словам, сексуальность достаточно сложна для исследования, так как интимная сфера недоступна прямому наблюдению. Так и должно быть. Единственным местом, где она немного открывается, является кабинет психолога или врача.

       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      “Секс помогает наполнить жизнь. А жизнь дарит счастье или страдание. Оно, как и секс, имеет свою цену. Не все осознают это, поэтому не все могут достичь мощных переживаний и разрядки во время полового акта. В том, что мы не чувствуем оргазма, мы обвиняем всех: детей, мужа, погоду, настроение, технику исполнения и т. д. Но не начинаем с себя"”

      При проблемах з сексом необхідно звернутися до фахівця
      При проблемах с сексом необходимо обратиться к специалисту

      Так, что же мешает женщинам получить удовольствие от интимной близости:

      1. наша рутина, быт.
      2. неуверенность в себе: какие-то лишние килограммы, внешний вид половых органов, неправильное их строение и тому подобное.
      3. концентрация на том, чтобы доставить удовольствие партнеру, который является центром Вселенной для вас.
      4. нелюбовь к себе, как к женщине.
      5. страх того, что не будет оргазма.
       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      “Дорогие мои, таких причин очень много. Но главное в этом всем – понять, почему так происходит именно у вас! Не стесняйтесь об этом поговорить с врачом, посоветуйтесь, примите правильное решение”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Секс Женское здоровье
      Источник: Здоровье 24
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