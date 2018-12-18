Почему некоторые женщины не получают удовлетворения от интимной близости: объяснение врача

Неудовлетворение половой жизнью является огромной проблемой, которая может разрушить отношения и семьи, поэтому партнеры должны постоянно искать причины этих проблем и пути их решения.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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По ее словам, сексуальность достаточно сложна для исследования, так как интимная сфера недоступна прямому наблюдению. Так и должно быть. Единственным местом, где она немного открывается, является кабинет психолога или врача.

Акушер-гинеколог Ульяна Кравец “Секс помогает наполнить жизнь. А жизнь дарит счастье или страдание. Оно, как и секс, имеет свою цену. Не все осознают это, поэтому не все могут достичь мощных переживаний и разрядки во время полового акта. В том, что мы не чувствуем оргазма, мы обвиняем всех: детей, мужа, погоду, настроение, технику исполнения и т. д. Но не начинаем с себя"”



При проблемах с сексом необходимо обратиться к специалисту

Так, что же мешает женщинам получить удовольствие от интимной близости:

наша рутина, быт. неуверенность в себе: какие-то лишние килограммы, внешний вид половых органов, неправильное их строение и тому подобное. концентрация на том, чтобы доставить удовольствие партнеру, который является центром Вселенной для вас. нелюбовь к себе, как к женщине. страх того, что не будет оргазма.

Акушер-гинеколог Ульяна Кравец “Дорогие мои, таких причин очень много. Но главное в этом всем – понять, почему так происходит именно у вас! Не стесняйтесь об этом поговорить с врачом, посоветуйтесь, примите правильное решение”.

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