Почему некоторые женщины не получают удовлетворения от интимной близости: объяснение врача
Неудовлетворение половой жизнью является огромной проблемой, которая может разрушить отношения и семьи, поэтому партнеры должны постоянно искать причины этих проблем и пути их решения.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
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По ее словам, сексуальность достаточно сложна для исследования, так как интимная сфера недоступна прямому наблюдению. Так и должно быть. Единственным местом, где она немного открывается, является кабинет психолога или врача.
При проблемах с сексом необходимо обратиться к специалисту
Так, что же мешает женщинам получить удовольствие от интимной близости:
- наша рутина, быт.
- неуверенность в себе: какие-то лишние килограммы, внешний вид половых органов, неправильное их строение и тому подобное.
- концентрация на том, чтобы доставить удовольствие партнеру, который является центром Вселенной для вас.
- нелюбовь к себе, как к женщине.
- страх того, что не будет оргазма.
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