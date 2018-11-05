Почему нельзя давать ребенку взрослые "лекарства": объяснение Комаровского

Категорически неправильно дать ребенку одну четвертую взрослой таблетки, а лечить больное горло путем обмакивания соски в какой-то порошок, добываемый из лекарств для взрослых.

Об этом написал известный педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, важно для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы.

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Лекарственная форма – что это? Это состояние фармакологического вещества, которое обусловливает возможность его удобного введения в организм (капли, сиропы, растворы, свечи, таблетки, аэрозоли, капсулы, порошки, суспензии и т.п.).

Препараты для лечения детей: важные нюансы

- лекарства для приема внутрь является наиболее желаемые;

- препараты, предназначенные для детей первых 3 лет жизни, не должны напоминать по форме кондитерские изделия и не должны иметь яркую, привлекательную окраску;

- предназначенные детям свечи должны иметь соответствующие по возрасту размеры и содержать возрастные дозы активных веществ;

- все лекарственные средства, предназначенные для лечения детей первого года жизни, выпускаются стерильными;

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- в препарате должно быть как можно меньше дополнительных веществ, при этом особые требования (безопасность, натуральность) выдвигаются ко всем вспомогательным ингредиентам: красителям, ароматизаторам, стабилизаторам, консервантам, растворителям и тому подобное;

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- упаковка препарата должна иметь специальную надежную закрытую банку, которая не позволяет ребенку открыть флакон самостоятельно;

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- жидкие препараты комплектуются специальными мерными ложками, пипетками, которые облегчают точное дозирование.

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