Почему нельзя давать ребенку взрослые "лекарства": объяснение Комаровского
Категорически неправильно дать ребенку одну четвертую взрослой таблетки, а лечить больное горло путем обмакивания соски в какой-то порошок, добываемый из лекарств для взрослых.
Об этом написал известный педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, важно для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы.
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Препараты для лечения детей: важные нюансы
- лекарства для приема внутрь является наиболее желаемые;
- препараты, предназначенные для детей первых 3 лет жизни, не должны напоминать по форме кондитерские изделия и не должны иметь яркую, привлекательную окраску;
- предназначенные детям свечи должны иметь соответствующие по возрасту размеры и содержать возрастные дозы активных веществ;
- все лекарственные средства, предназначенные для лечения детей первого года жизни, выпускаются стерильными;
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- в препарате должно быть как можно меньше дополнительных веществ, при этом особые требования (безопасность, натуральность) выдвигаются ко всем вспомогательным ингредиентам: красителям, ароматизаторам, стабилизаторам, консервантам, растворителям и тому подобное;
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- упаковка препарата должна иметь специальную надежную закрытую банку, которая не позволяет ребенку открыть флакон самостоятельно;
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- жидкие препараты комплектуются специальными мерными ложками, пипетками, которые облегчают точное дозирование.
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