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      Почему нельзя давать ребенку взрослые "лекарства": объяснение Комаровского

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      Почему важно лечить детей конкретными формами препаратов
      Почему важно лечить детей конкретными формами препаратов / oncc.ru

      Категорически неправильно дать ребенку одну четвертую взрослой таблетки, а лечить больное горло путем обмакивания соски в какой-то порошок, добываемый из лекарств для взрослых.

      Об этом написал известный педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. По его словам, важно для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы.

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      Лекарственная форма – что это?
      Это состояние фармакологического вещества, которое обусловливает возможность его удобного введения в организм (капли, сиропы, растворы, свечи, таблетки, аэрозоли, капсулы, порошки, суспензии и т.п.).

      Препараты для лечения детей: важные нюансы

      - лекарства для приема внутрь является наиболее желаемые;

      - препараты, предназначенные для детей первых 3 лет жизни, не должны напоминать по форме кондитерские изделия и не должны иметь яркую, привлекательную окраску;

      - предназначенные детям свечи должны иметь соответствующие по возрасту размеры и содержать возрастные дозы активных веществ;

      - все лекарственные средства, предназначенные для лечения детей первого года жизни, выпускаются стерильными;

      - в препарате должно быть как можно меньше дополнительных веществ, при этом особые требования (безопасность, натуральность) выдвигаются ко всем вспомогательным ингредиентам: красителям, ароматизаторам, стабилизаторам, консервантам, растворителям и тому подобное;

      - упаковка препарата должна иметь специальную надежную закрытую банку, которая не позволяет ребенку открыть флакон самостоятельно;

      - жидкие препараты комплектуются специальными мерными ложками, пипетками, которые облегчают точное дозирование.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Лекарственная форма — это придаваемое фармакологическому веществу состояние, обуславливающее возможность его удобного введения в организм. ⠀ Капли, сиропы, растворы, свечи, таблетки, аэрозоли, капсулы, порошки, суспензии и т. д. и т. п. — все это лекарственные формы. ⠀ Для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы! ⠀ Категорически неправильны (нецивилизованны и рискованны) любые попытки дать младенцу ¼ взрослой таблетки, а лечение «больного горла» путем обмакивания соски в некий порошок, добытый из взрослого лекарства, — это вообще недостойно человека, живущего в XXI веке. ⠀ Вы должны знать, что: ⠀ • лекарства для приема внутрь рассматриваются в качестве наиболее предпочтительных; ⠀ • лекарственные средства, предназначенные детям первых трех лет жизни, не должны напоминать по форме кондитерские изделия и не должны иметь яркое, привлекательное окрашивание; ⠀ • предназначенные детям свечи (ректальные суппозитории) должны иметь соответствующие возрасту размеры и содержать возрастные дозы активных веществ; ⠀ • все лекарственные средства, предназначенные для лечения детей первого года жизни, выпускаются стерильными; ⠀ • в лекарственном средстве должно находиться как можно меньше дополнительных веществ, при этом особые требования (безопасность, натуральность) выдвигаются ко всем вспомогательным ингредиентам: красителям, ароматизаторам, стабилизаторам, консервантам, растворителям и т. д.; ⠀ • упаковка лекарственного средства должна иметь специальное защитное устройство, не позволяющее ребенку открыть флакон самостоятельно; ⠀ • жидкие лекарственные формы комплектуются специальными устройствами, которые облегчают точное дозирование (мерные ложки, пипетки и др.). ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #лекарства #безопасность

      Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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      Теги: Здоровье Советы Доктор Евгений Комаровский Лекарства Дети
      Источник: 24 Канал
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