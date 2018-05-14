Почему нельзя дуть на рану: объяснения биологов

Биологи убеждают, что дуть на рану категорически нельзя. Все потому, что это может еще больше осложнить заживление раны.

Биологи убеждают, что в ротовой полости обитают более 180 видов микроорганизмов, пишет "Сегодня".

Они есть на слизистой оболочке рта, на языке, на эмали зубов, в межзубных пространствах, в человеческой слюне и активно принимают участие в пищеварительной функции человека.

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Добиться постоянной стерильности во рту практически невозможно. Все потому, что бактерии постоянно поступают с пищей, водой, а также из других отделов организма. Они активно размножаются, все потому, что в ротовой полости человека тепло и влажно.

Если же подуть на рану, то на нее попадут болезнетворные бактерии и вирусы, которые могут по-другому повести себя на ране. Тем более, микробиологи обнаружили благоприятное место для размножения – это свернутая кровь.

Палочка Коха и стафилококки начинают быстро делиться, начинается нагноение. Таким образом, процесс лечения раны значительно затягивается. Если же это игнорировать, то возможно развитие абсцесса и заражения крови.

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