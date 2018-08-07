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Почему нельзя хранить еду в пищевых контейнерах

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Почему нельзя хранить еду в пищевых контейнерах
Почему нельзя хранить еду в пищевых контейнерах

Американские педиатры убеждают, что пищевые добавки и вещества, которые используются в изготовлении тары для пищи, могут нанести непоправимый вред развивающемуся детскому организму.

Специалисты из Американской академии педиатрии проанализировали почти 80 работ, которые посвящены влиянию добавок на здоровье детей. Отчет о работе был опубликован в журнале Pediatrics.

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Многие из этих добавок попадают в продукты в процессе их приготовления – многие "просачиваются" из пластика, бумаги, клея, красителей и других веществ, из которых состоит упаковка.

Чому не можна зберігати їжу в харчових контейнерах
Почему нельзя хранить еду в пищевых контейнерах

Одно из опаснейших подобных соединений – бисфенол, содержащийся в пластиковых контейнерах. Он способен действовать на женский половой гормон эстроген, воздействуя на сроки полового созревания, способствуя увеличению жировых отложений. Бисфенол способен влиять на нервную и иммунную систему. Вещество может переходить в пищу при длительном ее хранении в пластиковых контейнерах или их нагревании в микроволновой печи.

Не розігрівайте їжу у харчових контейнерах
Не разогревайте еду в пищевых контейнерах

В пластиковых контейнерах содержатся фталаты. Они способны воздействовать на развитие мужских половых органов, способствуют ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

При производстве картонной упаковки используют перфтороалкильные соединения. Они способны снизить иммунитет и влиять на работу щитовидной железы, внося изменения в метаболизм, процесс пищеварения и развитие мозга и прочность костей.

Для сухих продуктов используют перхлораты – соли перхлоратной кислоты. Они могут влиять на состояние щитовидной железы и мозга.

Чому не можна зберігати їжу в харчових контейнерах
Почему нельзя хранить еду в пищевых контейнерах

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание Дети Лечение
Источник: 24 Канал
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