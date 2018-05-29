Почему нельзя пить горячие напитки во время простуды: интересные факты

Во время простуды полезно много пить, ведь с жидкостью из организма активно выводятся токсичные вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности бактерий и вирусов. Но ученые подчеркивают – нельзя употреблять горячие напитки.

По словам ученых, горячие напитки только раздражают слизистую оболочку рта и горла, но не помогают выздороветь быстрее, передает Оrthodox.

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Горячие напитки следует заменить теплым питьем. Это может быть просто теплая вода, отвар трав, теплый бульон и прочее. Кроме того, не стоит пить чай или молоко с медом – он теряет целебные свойства.

Еще один момент, на который обращают внимание ученые – лимоны и другие цитрусовые во время заболевания. Так, они содержат витамин С, который усваивается только здоровым организмом. А кислоты цитрусовых становятся благоприятной средой для вирусов. То же самое касается сладкого чая – сахарный налет от него оседает на слизистой рта и горла.

Молоко следует употреблять теплым. Оно обладает мочегонным действием и может снизить ощущение першения в горле и восполнить недостаток калия.