Почему нельзя пропускать завтрак перед тренировками

Людям, которые тренируются в зале или самостоятельно занимаются спортом, необходимо завтракать.

Об этом рассказали британские эксперты из Университета Бата, передает Мaximum.

Они провели исследование, во время которого добровольцы проходили глюкозотолерантный тест через 3 часа после завтрака, через 2-часового отдыха и часовой тренировки после завтрака.

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Также тест делали после 2-часового отдыха и часовых физических нагрузок без завтрака.

Выяснилось, что завтрак перед занятием спорта положительно влияет на уровень сахара в крови в течение нескольких часов после занятий, ускоряет метаболизм и помогает увидеть результаты от нагрузок быстрее.



Перед спортзалом необходимо обязательно позавтракать

Поэтому популярное мнение о том, что заниматься можно натощак – не слишком полезно для здоровья и для идеального тела.

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