Почему нельзя спать больше 8 часов: предостережения ученых
Ученые из Килского Университета (Великобритания) отметили, что сон больше 8 часов в сутки повышает риск преждевременной смерти.
Для исследования проанализировали 74 работы, в которых суммарно приняли участие три миллиона человек, передает Independent.
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К тому же, ученые отметили, что любители поспать подольше страдали от серьезных расстройств сна.
Чем опасен долгий сон
У людей, которые спали более 10 часов в сутки, повышался риск преждевременной смерти на 30% по сравнению с теми, кто спал 8 часов. Долгий сон увеличивал риск смерти от инсульта на 56% и от других сердечно-сосудистых заболеваний на 49%.
Один из авторов исследования, профессор Чун Шинг Квок объясняет, что людям необходимо больше уделять внимание пользе и вреде длительного сна. Ведь такой сон может вызвать проблемы с дыханием или апноэ (временная остановка дыхания).
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