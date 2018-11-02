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      Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?

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      Сжигать листья и траву в Украине запрещено законом
      Сжигать листья и траву в Украине запрещено законом

      Сжигание листьев и травы наносит огромный вред людям и окружающей среде. За это деяние законом Украины предусмотрены штрафы – от 170 до 1700 гривен.

      С наступлением осени в воздухе, вместо приятного запаха опавших листьев слышится едкий запах от сжигания сухих листьев и травы. В пик такого спаливания воздух вокруг становится тяжелым и горьким. Медики отмечают, что увеличиваются случаи заболеваний дыхательных путей.

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      Чем вредно сжигание опавших листьев и сухой травы для людей и природы? И какие штрафы за это предусмотрены законом Украины? Сайту 24 канала рассказал об этом председатель ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф" Максим Фролов.

      При сжигании 1 тонны листьев производится 9 килограммов вредных веществ, – комментирует эксперт. – На поверхности листьев скапливаются вегетативные вещества, которые при горении превращаются во вредные. Во время нагревания из этих веществ испаряется бензопирен, из-за которого у людей обостряются болезни легких, сердца, а также появляются онкологические заболевания. С дымом в воздух также высвобождаются диоксины – одни из самых ядовитых для человека веществ. Дополнительная проблема заключается в том, что с листьями, как правило, горит и множество разнообразного мусора, что в разы усиливает загрязнение атмосферы. Например, при сгорании полиэтиленового пакета в воздух высвобождается до 70 разнообразных химических соединений, большинство из которых ядовиты для человека.

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      Максим Фролов подчеркивает, что спаливание является не менее вредным и для окружающей среды: "Сжигание листьев приводит к разрушению почвенного покрова, ведь выгорают растительные остатки, погибают почвообразующие микроорганизмы. Из-за дыма от очагов страдают деревья. Огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней. К тому же этот процесс увеличивает промерзание земли в 2-4 раза. Фауна страдает не менее, чем флора. В сухих листьях сгорают зимующие полезные насекомые. В земле от дыма задыхаются грызуны. Часто не успевают убежать от огненных языков зайцы. Сгорают птичьи гнезда. Страшно, что именно с сжигания стерни на полях начинается большинство степных пожаров. Если огонь есть на полях, через которые проходят высоковольтные линии электропередач, возникает новая угроза. Густой дым является полупроводником и способен стать причиной короткого замыкания линии электропередач. Существует также угроза лесных пожаров и возгорания жилых домов. Кроме того, дым от костров ухудшает видимость на дорогах, что приводит к увеличению ДТП".

      Смотрите видео: чем опасен дым от сгорания мусора?

      Обидно, что поджигатели не понимают пользы опавших листьев и сухой травы. Ведь ее можно использовать как удобрение, то есть превращать в компост. Использовать компост в качестве удобрения можно уже через год после закладки. Его полезные свойства будут сохраняться еще 4 года. Листья и остатки древесины также является отличным средством отопления, например для оранжерей города.

      Председатель ОО "Зеленый Фонд" отмечает, что по закону Украины в населенных пунктах открытое сжигание листьев запрещено. Хочется верить, что злостных поджигателей остановит размер увеличенных штрафов за нарушение закона. Статья 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях указывает, что за самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков налагается штраф в размере от 170 до 340 гривен. А статья 82 предостерегает, что за нарушение правил хранения, размещения, утилизации и использования отходов штраф составляет 1700 гривен.

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      Теги: Новости Украины Здоровье Публикации Статьи Здоровая жизнь Экология
      Источник: 24 Канал
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