Почему необходимо делать зарядку утром: убедительные факты
Утренняя зарядка помогает человеку проснуться, организм способен адекватно реагировать на внешние и внутренние раздражители.
Зарядка помогает скорее перейти в рабочее состояние, пишет Cosmo.
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Все потому, что во время сна человек погружается в спящий режим – уменьшается частота сердечных сокращений, расслабляются мышцы, замедленно функционируют внутренние органы.
Зарядка помогает активизировать работу человеческого организма.
Она также улучшает кровообращение. Зрительный, вестибулярный, слуховой аппарат начинают работать в обычном режиме.Нервная система мобилизуется – исчезает сонливость и заторможенность.
Утренняя зарядка позволяет человеку выполнять рабочие дела всего лишь через 10-15 минут, а без нее организму требуется 2-3 часа. Врачи рекомендуют делать утреннюю зарядку сразу после пробуждения до завтрака и умывания.
За две или три недели утренняя зарядка улучшит самочувствие человека – он станет менее подвержен усталости, улучшится настроение, меньше будет беспокоить головная боль и тяжесть в теле.
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